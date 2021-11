Uniklinik Dresden: Neue Daten zu Long Covid bei Kindern

Studie weist Langzeitfolgen nach

nach Auch Robert-Koch-Institut offiziell an Studie beteiligt

offiziell an Studie beteiligt Daten beruhen auf Angaben verschiedener Krankenkassen

Diese Ergebnisse und Schwächen bringt die Studie mit sich

Die Corona-Infektionszahlen sind derzeit auf einem nie dagewesenen Hoch - und steigen täglich. Die Lage ist besorgniserregend. Vor allem Eltern sorgen sich um ihre Kinder, die täglich in Schule und Kindergarten viele soziale Kontakte pflegen und mit unterschiedlichsten Menschen in Berührung kommen. Und: Die meisten Kinder unter 12 Jahren sind ungeimpft. Schließlich gibt es in Bayern erst seit Kurzem eine Empfehlung für die Impfung von Kindern ab 5 Jahren. Seit Langem stellen sich Forschende und Mediziner*innen die Frage, ob auch Kinder von Long Covid betroffen sind oder nicht. Eine neue Studie der Uniklinik Dresden in Zusammenarbeit mit deutschen Krankenkassen und dem Robert-Koch-Institut hat jetzt neue Ergebnisse gebracht.

Long Covid bei Kindern: Was war Gegenstand der Studie?

Die Studie bezieht sich auf Daten verschiedener deutscher Krankenversicherungen (AOK Bayern, AOK Plus (Dresden), Barmer, BKK, DAK Gesundheit und Techniker Krankenkasse). Mehr als 150.000 Menschen, darunter rund 12.000 Kinder und Jugendliche, bei denen im ersten Halbjahr 2020 eine Covid-19-Erkrankung nachgewiesen worden war, waren an der Untersuchung beteiligt.

Die Daten umfassen die Jahre 2019 und 2020. Der Stichtag für ein offizielles, positives Corona-Ergebnis war der 30. Juni 2020. Für die Kohortenstudie - das heißt eine Studie mit Kontrollgruppe - wurden sie mit einer Gruppe ohne Covid-19-Diagnose verglichen.

Dabei kam heraus, dass die Corona-Positiven drei Monate nach der akuten Infektion deutlich häufiger ärztliche Diagnosen von physischen und psychischen Symptomen erhielten als Menschen, die nicht mit Covid-19 infiziert waren. Bei Erwachsenen waren die Zahlen laut Studie 41 Prozent höher als bei Kindern und Jugendlichen.

Husten, Schmerzen, psychische Störungen: Das sind die Ergebnisse der Studie

Bei Erwachsenen, die an der Studie beteiligt waren wurden vor allem Geschmacksstörungen, Fieber, Husten und Atembeschwerden von Ärzten diagnostiziert. Bei Kindern und Jugendlichen seien am häufigsten diese Diagnosen gestellt:

Unwohlsein und rasche Erschöpfung

Husten, Schmerzen im Hals- und Brustbereich

Angststörungen und Depressionen

Insgesamt kommen die Forschenden zu dem Schluss, dass Corona-Patient*innen innerhalb von drei Monaten nach dem positiven Testergebnis deutlich häufiger an einem der untersuchten Symptome litten als die Personen der Kontrollgruppe. Und zwar sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder und Jugendlichen, die an der Studie beteiligt waren. Das bestätigt die Vermutung, dass auch Kinder an Long Covid leiden können.

Ergebnisse: Die Studie hat auch Schwächen

Die Untersuchung wurde von Fachexperten noch nicht bestätigt. Es handelt sich um einen Preprint. Die Ergebnisse sind demnach noch nicht final geprüft worden. Außerdem kann diese Studie, ebenso wie viele vorherige Untersuchungen, nicht mit letztendlicher Sicherheit sagen, ob ein Long-Covid-Symptom wie eine Depression oder auch eine Angststörung oder ein anderes psychisches Symptom alleine auf eine Covid-Erkrankung zurückzuführen ist.

Es gilt auch zu beachten, dass die Ergebnisse der Studie nicht über einen Zeitraum von drei Monaten hinausgehen. Um abschließend zu einem endgültigen Ergebnis zu kommen müssten Experten zufolge Beobachtungen über ein Jahr hinweg gemacht werden. Dann wären die Ergebnisse umso sicherer.