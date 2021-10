Long Covid: Risiko von Langzeitfolgen durch Corona höher als gedacht

37 Prozent der Studienteilnehmer mit mindestens einem Long Covid-Symptom

Studie findet heraus: 3 Faktoren beeinflussen das Risiko an Long Covid zu erkranken

Mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland gelten derzeit als genesen und nicht mehr ansteckend. Jedoch gibt es viele Menschen, die laut Statistik die Viruserkrankung überstanden haben, aber dennoch über bleibende Symptome klagen. Die Oxford University hat zuletzt eine Untersuchung durchgeführt, um genaue Zahlen und Risikofaktoren für Long Covid zu bestimmen. Die Ergebnisse sind erschreckend.

Long Covid: Jeder dritte Corona-Genesene leidet unter Spätfolgen

An der im Fachmagazin Plos Medicine veröffentlichten Studie waren neben Forschenden der Universität Oxford auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des National Institute for Health Research (NIHR) und des Oxford Health Biomedical Research Center (BRC) beteiligt.

Die Forschenden nutzten Daten aus elektronischen Gesundheitsakten von 273.618 Patienten aller Altersgruppen, bei denen Covid-19 diagnostiziert worden war. Die Untersuchung ergab, dass bei mehr als einem von drei Patienten zwischen drei und sechs Monaten nach der Diagnose von Covid-19 ein oder mehrere Merkmale von Long Covid festgestellt wurden. Dieser Anteil war deutlich höher als nach einer normalen Grippe. Die häufigsten Spätfolgen waren den Studienergebnissen zur Folge Angst- und Depressionszustände, Atembeschwerden, Unterleibssymptome sowie Brust- und Rachenschmerzen.

Anhand der Daten war es möglich, bestimmte Faktoren festzumachen, die die Risikowahrscheinlichkeit vorhersagen. Demnach war das Risiko von Langzeitfolgen bei Patienten höher, die eine schwerere Covid-19-Erkrankung durchgemacht hatten. Auch die Gruppen der Frauen und älteren Menschen haben laut den Untersuchungsergebnissen eine höhere Wahrscheinlichkeit.

Unterschiedliche Langzeitfolgen je nach Alter oder Geschlecht

Insgesamt gab es auch Unterschiede von Long-Covid-Symptomen je nach Alter und Geschlecht. Während Frauen und junge Erwachsene eher an Kopfschmerzen, Unterleibssymptome, Angst oder Depression litten, wiesen Männer und ältere Menschen häufiger Atembeschwerden oder kognitive Symptome auf. Viele Patienten hatten außerdem mehr als ein Long-Covid-Symptom.

Anhand der Daten der Vergleichsgruppe stellten die Forscher fest, dass einige der gleichen Symptome auch bei Grippepatienten vorkamen, allerdings in geringerem Maße. Demnach traten die Symptome nach Covid-19-Erkrankungen 50 Prozent häufiger auf, als nach einer Grippe.

Die Forschenden betonen, dass diese Arbeit keine Erklärung dafür liefert, warum Langzeitfolgen auftreten. Sie gibt auch keine Hinweise darauf, wie diese Symptome zu behandeln sind. Was genau die Spätfolgen auslöst, wie schwer sie sind oder wie lange sie andauern, wird in der Studie auch nicht aufgeklärt. Zudem wurden Menschen mit asymptomatischem Covid-19-Krankheitsverlauf nicht in der Untersuchung berücksichtigt.

Auch Kinder und Jugendliche können längerfristig an Corona leiden: Forscher beklagen eine unzureichende Studienlage zu Long-Covid in diesem Alter.