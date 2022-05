Zwei neue Omikron-Varianten verbreiten sich in Südafrika

Derzeit ist die Corona-Lage in Deutschland nicht besonders besorgniserregend, da die vorherrschende Variante des Coronavirus Omikron ist (BA.2) und deutlich milder verläuft als vorherige Mutationen. Allerdings könnte es zu einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen kommen, wie es derzeit in Südafrika der Fall ist. Dort tauchten die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 auf und sorgen für besorgniserregend hohe Fallzahlen. Experten wie der Virologe Christian Drosten oder Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schätzen die Gefahr für Deutschland bereits ein und äußerten sich besorgt.

Wissenschaftler in Südafrika riefen bereits Ende April die fünfte Corona-Welle aus, da aufgrund von BA.4 und BA.5 die Fallzahlen rapide angestiegen waren. Mit über 6000 Neuinfektionen an einem Tag konnte sogar ein neuer Höchstwert bestimmt werden. In den Monaten davor überstiegen die Infektionszahlen nie die 2000er-Marke.

Fünfte Welle in Afrika: Neue Omikron-Varianten verantwortlich für hohe Inzidenz

Glücklicherweise scheinen die neuen Varianten lediglich einen milden Verlauf bei den Erkrankten auszulösen. Die gestiegenen Zahlen wirkten sich bislang weder auf die Todesrate noch auf Krankenhauseinweisungen aus. Dennoch sei die Inzidenz besorgniserregend. Auch deshalb, weil eine der Varianten bereits in Deutschland aufgetaucht ist, wie das Robert-Koch-Institut in seinem wöchentlichen Lagebericht von Ende April 2022 erwähnt. Schon einen Tag nach dem Ausruf der fünften Welle in Südafrika verfasste Christian Drosten einen Twitter-Post über die neuen Varianten.

Drosten erklärte weiter, dass eine Ansteckung mit diesen neuen Virus-Varianten aus zwei Gründen so wahrscheinlich ist: Sie seien hochinfektiös und unser Immunschutz sei zu gering. Von allen Omikron-Mutationen gelten BA.4 und BA.5 als die mit der höchsten Ansteckungsrate und sind wahre Infektionszahlen-Treiber.

"Außerdem ist Immunescape wahrscheinlich", behauptet Drosten auf Twitter. Mit dem Begriff Immunescape bezieht sich der Virologe auf die Tatsache, dass man sich trotz Schutzimpfung mit den Virus-Varianten anstecken kann. Den Erregern sei es möglich, die Zellen zu befallen und eine Infektion auszulösen. Schon bei der Omikron-Variante BA.2 haben die Covid-19-Impfstoffe eine geringere Wirkung gezeigt, als beispielsweise gegen die Delta-Variante.

Lauterbach warnt: Neue Mutationen könnten im Herbst auch in Deutschland Probleme machen

Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach äußert sich zu den neuen Mutationen. "Es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es im Herbst neue Infektionswellen geben wird", warnt er auf Twitter. Er halte demnach einen Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland für wahrscheinlich, allerdings erst ab Herbst. Das könne man darauf zurückführen, dass das Infektionsgeschehen im Sommer, wie die letzten Jahre bewiesen haben, weniger problematisch ist, als zur kühleren Jahreszeit.

Zusammenfassend kann man sagen, dass noch unklar ist, was genau die neuen Virus-Varianten für Deutschland bedeuten. Experten wie Drosten und Lauterbach appellieren an die Bevölkerung, BA.4 und BA.5 ernst zu nehmen, da sie im Herbst für einen Anstieg des Infektionsgeschehens sorgen könnten.