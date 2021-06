Obwohl seit mehreren Wochen die Corona-Inzidenzen sinken und die Impfquote rapide steigt, warnt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach vor vorschnellen Schlüssen.

Seine Sorge: Die "Delta-Variante" des Coronavirus, welche sich zuerst in Indien ausbreitete und aktuell in Großbritannien grassiert, könnte einen drastischen Effekt auf die bislang erzielten Erfolge der Pandemie-Bekämpfungen haben.

Delta-Variante von Corona: Lauterbach warnt vor drastischen Folgen der indischen Mutante

Außerdem habe Deutschland noch immer eine zu geringe Impfquote. Aktuell könne die neue Mutante nicht verkraftet werden.

Entsprechend kritisch sieht Lauterbach auch die noch immer ausbaufähige Impfbereitschaft. Er schrieb in einem Tweet auf dem sozialen Netzwerk Twitter „In UK gibt es schlechte Nachrichten zur Steigerung der Fallzahlen und Krankenhausfälle durch die indische Variante B1.617.2.“

Und weiter: „Das bedeutet für uns: im Herbst kommt diese Variante nach Deutschland. Im Herbst werden dann viele der nicht Geimpften schwer erkranken.“

Geringe Impfbereitschaft für die Häufung schwerer Verläufe

Eine ähnliche Entwicklung sehe er bereits in den USA. In US-Staaten mit geringer Impfbereitschaft würden sich die schweren Verläufe häufen. Doch es gebe auch eine gute Nachricht. Lauterbach schreibt: "Die positive Nachricht ist: Impfungen senken Risiko der Krankenhauseinweisung um mehr als 90 Prozent. Insofern sei für ihn auch logisch, dass die Impfbereitschaft mit den schweren Verläufen ebenfalls zunehmen werde.

Eine weitere Beobachtung, die er in einem Interview mit RTL feststellte, sei, dass die Fallzahlen in Bereichen wieder steigen würden, wo es bereits eine hohe Impfquote gebe. Lauterbachs größte Befürchtung ist der steigende Leichtsinn der geimpften Menschen. Lauterbach sagt: „Man sieht, dass der Astrazeneca-Impfstoff zum Beispiel nach der ersten Impfung sehr wenig Schutz gegen die indische Variante bietet.“

Ausreichend vor dem Virus geschützt seien Geimpfte erst nach der zweiten Impfung. Also nach rund 12 Wochen. Dass Deutschland von der indischen Coronavirus-Mutante nicht verschont bleiben werde, stehe für den Experten fest. Die B1.617.2-Mutante werde, so seine Einschätzung, die englische Variante verdrängen. Die Ausbreitung an sich könne dabei nicht verhindert, sehr wohl aber deutlich verzögert werden.

Denn: Je früher Deutschland mit der indischen Mutante zu tun bekomme, desto gefährlicher wäre die Gesamtsituation aufgrund der wenigen Zweitimpfungen. Für den SPD-Politiker steht fest: Eine Einstufung in unterschiedliche Varianten-Gebiete, ganz nach dem Vorbild von Großbritannien, ist unabdingbar.

Aktuell die britische Mutante vorherrschend

Die aktuellen Nachrichten bezüglich der Delta-Mutante sind jedoch noch positiv. So vermeldete das Robert-Koch-Institut, dass die B1.617.2-Variante mit 2,1 Prozent (Stand: Ende Mai) weiterhin eine kleine Rolle im Infektionsgeschehen spiele. Die britische Mutation (B.1.1.7) kommt laut RKI auf einen 93-prozentigen Anteil.

