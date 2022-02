Die Krankschreibung wurde in den vergangenen Monat für Arbeiternehmer*innen deutlich erleichtert: Anstatt den Durchschlag selbst an den Arbeitgeber und die Krankenkasse schicken zu müssen, übernimmt dies nun der Arzt. Doch was gilt im Fall einer Corona-Infektion? Müssen Chef oder Chefin den konkreten Krankheitsgrund erfahren und wird der Lohn trotz Krankheit fortgezahlt? Diese Regelungen gelten aktuell für Beschäftigte, die sich aufgrund von Corona krankschreiben lassen:

Wie bei jeder anderen Erkrankung gilt auch bei Covid-19: Arbeitgeber sind berechtigt, ein ärztliches Attest zu verlangen, das die Arbeitsunfähigkeit bestätigt. Darauf ist allerdings nicht die genaue Krankheitsursache vermerkt, wie die „DGB Rechtsschutz“ angibt. Eine weitere Untersuchung durch einen Betriebs- oder Amtsarzt kann zwar verlangt werden, doch auch hier gilt die medizinische Schweigepflicht. Auch die Isolationsbestätigung wird in einigen Unternehmen als Form der Krankschreibung angenommen. Mit einem zusätzlichen Attest des Arztes sei man aber auf der sicheren Seite, betont die „DGB“.

Wegen Corona krank: Muss der Arbeitgeber Bescheid wissen?

Obwohl das zuständige Gesundheitsamt über die Infektionen in Kenntnis gesetzt werden muss, um eine Isolation anzuordnen, wird der Arbeitgeber auch von dieser Stelle nicht über den Corona-Fall informiert. Es wäre allerdings aus kollegialer Sicht ratsam, anderen Mitarbeitern, mit denen die Infizierten zuletzt Kontakt hatten, Bescheid zu geben, damit sich diese zur Sicherheit testen können.

Eine bestätigte Corona-Infektion zwingt aber nicht automatisch zu einem Arbeitsausfall. Wer sich trotzdem wohlfühlt und weiterarbeiten möchte, kann dies von zu Hause aus und in Eigenverantwortung tun. Allerdings sollte dabei bedacht werden, dass es so länger dauern könnte, sich auszukurieren.

Seit November 2021 haben Ungeimpfte keinen Anspruch mehr auf Lohnfortzahlung, wenn sie sich in Quarantäne begeben müssen und während dieser Phase nicht im Homeoffice weiterarbeiten können. Die Begründung: Durch eine Impfung wären die Quarantäne und somit der Arbeitsausfall vermeidbar gewesen. Geboosterte und frisch genesene Kontaktpersonen können aber grundsätzlich weiterhin vor Ort arbeiten.

Für geimpfte sowie ungeimpfte Infizierte gilt: Haben sich Beschäftigte angesteckt und sind nicht nur Kontaktperson, steht ihnen eine Lohnfortzahlung für die kommenden sechs Wochen zu. Sollte der Ausfall länger dauern, zahlt die Krankenkasse anschließend Krankengeld. Voraussetzung dafür ist aber eine weitere ärztliche Untersuchung, nach der der sogenannte „Gelbe Schein“ ausgestellt wird. Noch bis zum 31. März 2022 gibt es außerdem die Möglichkeit, sich bei leichten Atemwegserkrankungen per Telefon für maximal sieben Tage krankzumelden.

Ungeimpft und in Quarantäne: Anspruch auf Lohnfortzahlung entfällt

Wer "nur" Kontakt zu einem Infizierten hatte und daher in Quarantäne muss, wird allerdings nicht als arbeitsunfähig attestiert und muss weiterhin arbeiten. Ist dies von zu Hause aus nicht möglich, ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, den Lohn weiterhin auszuzahlen. Dies betrifft alle Kontaktpersonen, die nicht geboostert, frisch doppelt geimpft und/oder genesen sind. Die staatliche Entschädigung kann zudem gestrichen werden, wenn sich der Infizierte nachweislich nicht darum bemüht hat, sich vor einer Infektion zu schützen.

