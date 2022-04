Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland ist weiterhin sehr hoch. Viele der Corona-Maßnahmen wurden aber gelockert - was gilt nun also im Fall einer Infektion? Besonders für Arbeitnehmende gibt es noch immer einige Regeln zu beachten.

Auch bei Corona gilt, wie bei jeder anderen Krankheit, wer sich nicht fit genug fühlt, um zu arbeiten, kann sich vom Hausarzt krankschreiben lassen. Bis zum 31. Mai kann eine Krankschreibung von bis zu 7 Tagen aufgrund einer leichten Erkrankung der oberen Atemwege sogar telefonisch beim Arzt erfolgen.

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wegen Corona: Das gilt aktuell

Corona-Infizierte bekommen außerdem weiterhin ihr Gehalt. Dabei ist der Impfstatus der infizierten Person unbedeutend. Jeder kann von seinem Anspruch auf Lohnfortzahlung Gebrauch machen.

Bei einer Arbeitsunfähigkeit ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Lohnzahlungen sechs Wochen lang weiterhin auszuführen. Dauert die Krankheit länger an, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Krankengeld, das die Krankenkasse zahlt. Dies wird allerdings nur nach einer Prüfung auf Arbeitsunfähigkeit mittels des "gelben Scheins" gezahlt.

Aber muss die Corona-Infektion eigentlich dem Arbeitgeber mitgeteilt werden? Bei einer Krankschreibung ist der Arbeitnehmer generell nicht dazu verpflichtet, die Krankheit mitzuteilen. Selbst bei Attestpflicht nach dem dritten Krankheitstag, gibt dieses Zeugnis nicht die Krankheit an, sondern ist nur eine Bestätigung der Krankheit. Auch eine Zweituntersuchung durch einen Amtsarzt unterliegt der Schweigepflicht.

Corona-Infektion: Muss ich meinen Arbeitgeber informieren?

Das Gesundheitsamt meldet die Infektion ebenfalls nicht an den Arbeitgeber - man sollte es also selbst in die Hand nehmen. Wegen des Ansteckungsrisikos für Kollegen oder Kunden sollte die Erkrankung vom Arbeitenden an seinen Arbeitgeber gemeldet werden, so informiert die IHK München. Laut Gesetz gilt hier aber Eigenverantwortung, es ist also letztlich jedem selbst überlassen.

Auch bei engem Kontakt zu infizierten Personen, besteht in weiten Teilen Deutschlands immer noch die Quarantänepflicht. Hierfür gibt es nach dem Infektionsschutzgesetz einen Anspruch auf Entschädigung. Der Arbeitgeber leistet dabei Lohnfortzahlungen an den Arbeitnehmer und lässt sich diese von der zuständigen Bezirksregierung zurückerstatten.

Dieser ist allerdings erst bei einer amtlichen Anordnung zur Quarantäne vom Gesundheitsamt geltend - Ungeimpfte haben außerdem seit November 2021 keinen Anspruch mehr auf Lohnfortzahlung, wie das Gesundheitsministerium mitteilt.

Arbeiten trotz Corona-Infektion? Regeln fürs Homeoffice

Die Ausnahme: Wirst du von deinem Arbeitgeber aufgrund von anderen Infizierten an deinem Arbeitsplatz, wie zum Beispiel Kunden oder Kollegen, nach Hause geschickt, so gilt dies laut IHK München als bezahlte Freistellung. Der Arbeitgeber muss also weiterhin zahlen, auch wenn keine Arbeitsleistung erfolgt. In Bayern wurden die Quarantänepflicht für Kontaktpersonen zudem komplett aufgehoben. Arbeitnehmende im Freistaat können also auch nach einem Risikokontakt weiter zur Arbeit kommen.

Wer sich trotz Infektion imstande fühlt zu arbeiten, kann das nur aus dem Homeoffice. Dafür ist allerdings immer eine Vereinbarung zwischen den beiden Vertragsnehmern notwendig. Auch eine kurzfristige Vertragsänderung greift hier, solange die technischen Bedingungen erfüllt werden können. Bei der Arbeit von zu Hause wird dem Arbeitnehmer der üblicher Lohn bezahlt.