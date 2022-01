Kinder im Krankenhaus behandelt: stationäre Corona-Fälle nehmen zu

Eigentlich galt Omikron bisher als Virus-Variante mit mildem Krankheitsverlauf. Doch in einigen Ländern, die bereits mit einer Omikron-Welle zu kämpfen haben, werden nun immer mehr infizierte Kinder ins Krankenhaus eingewiesen. Aber hinter der steigenden Hospitalisierungsrate stecken wohl noch mehr Gründe als nur Omikron.

Kinder häufiger mit Corona infiziert - Rekordwert in England erreicht

Über Weihnachten sind die Klinikeinweisungen von infizierten Kindern in mehreren US-Staaten deutlich angestiegen: Zwischen dem 20. und 26. Dezember mussten pro Tag durchschnittlich 1200 Kinder im Krankenhaus behandelt werden, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Laut den Gesundheitsbehörden waren es Ende November etwa 800. Doch auch in Europa kristallisiert sich ein Omikron-Hotspot heraus: Kurz vor Weihnachten wurden 512 infizierte Kinder in England stationär behandelt – ein neuer Rekordwert. Gezählt wurden dabei Kinder und Jugendliche zwischen null und 17 Jahren.

Hinter den hohen Zahlen könnten aber auch sogenannte Zufallsdiagnosen stecken: Die jungen Patienten können auch aus anderen gesundheitlichen Gründen ins Krankenhaus gekommen sein, wurden dort getestet und dabei eine Omikron-Ansteckung bei ihnen festgestellt. So landen einige von ihnen in der Statistik, obwohl ihre stationäre Behandlung auf eine andere Ursache zurückzuführen ist.

Ein weiterer Grund für den Anstieg könnte sein, dass sich der Mechanismus verändert hat, mit dem das Corona-Virus in den Körper eindringt und ihn infiziert. Bislang gelangte das Virus vor allem über die Protease TMPRSS-2 in die Zellen – da Kinder über weniger dieser Proteasen verfügen, steckten sie sich auch seltener an. Die Omikron-Variante befällt die Zellen aber vermehrt über die Zellenbausteine Endosome – und dadurch auch häufiger Kinder, erklärt der Magdeburger Virologe Björn Meyer im Interview mit dem ZDF.

Dieser neue Infektionsmechanismus greife mehr Zellen an als bei vorherigen Virus-Varianten. Omikron verbreite sich stärker im Körper, vor allem in den oberen Atemwegen, vermutet Meyer. „Dies könnte einen Teil der erhöhten Infektiosität erklären.“ Da auch in den USA und England noch viele Kinder ungeimpft sind, fehlt ihnen zudem der Schutz vor einer Ansteckung.

Um einen genauen Zusammenhang zwischen der erhöhten Hospitalisierungsrate von Kindern und der Omikron-Variante herstellen zu können, brauche es noch mehr Untersuchungen. Aber: „Das Problem ist, bis genaue Daten kommen, könnte die momentane Winterwelle schon vorbei sein,“ so Meyer. „Was das alles für Kinder heißt, steht meiner Meinung nach leider noch ein wenig aus. Wir erhalten leider immer noch widersprüchliche Informationen.“