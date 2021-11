Krankenhausampel bestimmt in Bayern seit 2. September über Corona-Regeln

Ab Samstag (6. November 2021) tritt Änderung in Kraft - neuer Wert für Stufe "gelb"

Was die Stufen "gelb" und rot" bedeuten

In Bayern gilt seit dem 2. September die Krankenhausampel als wichtiger Richtwert für die Corona-Regeln. Zusätzlich zur 7-Tage-Inzidenz ist seitdem die Krankenhausampel maßgebend für die Corona-Maßnahmen. Ab Samstag (6. November 2021) treten neue Änderungen in Kraft, die die Warnstufe "gelb" neu definieren. Doch wie funktioniert die Warnampel überhaupt?

Krankenhausampel: Das sind die neuen Richtwerte in Bayern

"An die Stelle der 7-Tage-Infektionsinzidenz tritt eine neue Krankenhausampel als Indikator für die Belastung des Gesundheitssystems", hieß es in einem Pressebericht zur bayerischen Kabinettssitzung vom 31. August. Komplett verabschieden vom Inzidenzwert können wir uns aber nicht: Er dient immer noch als Schwellenwert für die 3G-Regel.

Der Richtwert der Krankenhausampel soll Aufschluss darüber geben, wie die aktuelle Situation in den örtlichen Krankenhäusern ist. Dafür wird die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz genutzt. Diese beschreibt - ganz ähnlich der Sieben-Tage-Inzidenz - wie viele Corona-Erkrankte pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten. Die Ampel verfügt über zwei verschiedene Stufen. Abrufen kann man die aktuellen Zahlen über die Website des LGL.

Die untere Stufe ist die Stufe "gelb". Diese gilt noch bis Samstag (6. November 2021) als erreicht, "sobald bayernweit innerhalb der jeweils letzten 7 Tage mehr als 1.200 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung in Krankenhäuser aufgenommen werden mussten", so die Bayerische Staatsregierung. Umgerechnet auf ganz Bayern entspricht das einer Hospitalisierungs-Inzidenz von 9,13 pro 100.000 Einwohner. Ab Samstag (6. November 2021) gilt für die Warnstufe "gelb" ein neuer Wert.

Stufe "gelb" erreicht: Diese Maßnahmen sind möglich

Während die Stufe "Gelb" bisher erreicht wurde, wenn landesweit 1200 Corona-Patienten in bayerischen Kliniken eingewiesen wurden, springt die Ampel ab Samstag auf "gelb", wenn bayernweit 450 Intensivbetten belegt sind.

Wird Stufe "gelb" erreicht, kann die Staatsregierung die Corona-Maßnahmen verschärfen. Dazu zählt etwa die Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht an Orten, wo bisher medizinische Masken ausreichend waren. Weiterhin kommt es zu folgender Verschärfung, wie am Mittwoch (3. November 2021) verkündet wurde: Überall, wo bisher die 3G-Regel galt - also Einlass nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete, gilt dann die 3G-plus-Regel (PCR-Test statt Schnelltest).

Wo zuvor 3G-Plus galt, gilt dann 2G (geimpft, genesen). Für Clubs, Diskotheken und Bordellbetriebe wird von 3G Plus auf 2G verschärft: Zugang haben dann nur noch Genesene und vollständig Geimpfte, alle anderen müssen draußen bleiben. Ausgenommen bleibe Einzelhandel und Personen-Nahverkehr. Bei 3G bleibe es etwa im Hochschulbereich und bei Ausbildungseinrichtungen.

Was gilt bei Warnstufe "rot"?

Die obere Stufe im Ampelsystem ist Stufe "rot". Diese wird dann erreicht, wenn "mehr als 600 Patient*innen mit einer Covid-19-Erkrankung auf den bayerischen Intensivstationen liegen", heißt es. Dazu werden die Zahlen des DIVI-Intensivregisters herangezogen. Wird Stufe rot erreicht, können die bereits geltenden Maßnahmen weiter angepasst und verschärft werden. Das soll die drohende Überlastung des Gesundheitssystems verhindern.

Nach Beratungen des bayerischen Kabinetts wurden am Mittwoch (3. November 2021) folgende Maßnahmen verkündet, wenn Warnstufe "rot" erreicht ist:

Wenn landesweit 600 Intensivbetten belegt sind, soll flächendeckend auf 2G umgestellt werden. Ausnahme sind die Gastronomie und körpernahe Dienstleistungen wie Friseure und Fußpflege, wo dann 3G plus gilt. Das heißt: Der Restaurant- oder Friseurbesuch geht für Ungeimpfte und nicht Genesene nur noch mit PCR-Test.

Am Arbeitsplatz gilt dann für Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten die 3G-Regel - Mitarbeiter müssen sich also mindestens testen lassen.

Die Regelungen einer roten Ampel gelten auch in den Corona-Hotspots. Dazu zählen alle Kreise und kreisfreien Städte, wo die Sieben-Tage-Inzidenz über 300 liegt und die Intensivbetten zu mindestens 80 Prozent ausgelastet sind. Am Mittwoch (3. November 2021) hatten bereits 27 der rund 100 Kreise und kreisfreien Städte diese Voraussetzungen erfüllt.

Vorschaubild: © Olga Kononenko / unsplash.com