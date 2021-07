In Bayern herrscht beim Einkauf oder Behördengang FFP2-Maskenpflicht

Doch FFP2-Maske ist nicht gleich FFP2-Maske

Problem: Maske ist häufig unbequem und die Brille beschlägt

inFranken.de stellt ein Modell vor, bei dem die Brille nicht mehr beschlagen soll und das besonders komfortabel ist

Obwohl die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske nun schon seit einigen Monaten gilt, haben viele Leute immer noch Probleme beim Tragen des Corona-Accessoires. inFranken.de hat einen super Tipp für euch!

FFP2-Maske: Maske kann nervig sein

Entweder drücken die Schlaufen unangenehm auf die Ohren, der Nasenriemen hinterlässt unschöne Abdrücke oder die Brille beschlägt ständig.

All diese Dinge nerven im Alltag - besonders wenn man die Maske über einen längeren Zeitraum tragen muss.

Doch ein Maskenmodell verspricht Abhilfe: inFranken.de stellt dir den Amazon Bestseller unter den FFP2-Masken vor.

Beschlagene Brille? Nicht mit dieser FFP2-Maske!

Die FFP2-Masken von Simplecase*, die bei Amazon im Vorteilspack mit 40 Stück angeboten werden, versprechen nicht nur besten Schutz vor Aerosolen, sondern auch guten Tragekomfort. So befindet sich Schaumstoff unter dem Nasenbügel, der insbesondere das Tragen auf lange Zeit angenehmer gestalten soll. Die zusätzliche Justierhilfe an den Ohrenschlaufen sorgt laut Angaben des Herstellers für einen perfekten, engen Sitz der Maske - auch bei Kindern und Jugendlichen.

Insbesondere letzteres bietet einen großen Vorteil für Brillenträger*innen: Dadurch, dass die Masken so eng anliegen und sich dem Gesicht perfekt anpassen, beschlagen Brillen nämlich nicht mehr.

Kein Wunder also, dass die Maske bei Amazon* ganze 4,5 von 5 Sternen hat! Der einzige Kritikpunkt, den manche Amazon-Nutzer*innen aufführen, sind die kleinen Löcher in den Schutzmasken. Doch keine Sorge: Nachdem die Masken die in der EU vorgeschriebene CE-Zertifizierung haben, sind diese Löcher unbedenklich. Woran man eine qualitativ hochwertige Maske sonst noch erkennen kann, erfährst du hier.

Die Stiftung Warentest hat zehn FFP2-Masken getestet - und empfiehlt nur eine davon.