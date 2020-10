Die Stadt Köln hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Das nordrhein-westfälische Landeszentrum Gesundheit gab den Wert für die Millionenstadt am Samstag mit 54,8 an. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland stieg von Freitag auf Samstag auf mehr als 4700 an.

Die Kölner Stadtverwaltung hatte das Überschreiten der Schwelle erwartet und deshalb von diesem Samstag an bereits zahlreiche Einschränkungen für das öffentliche Leben angeordnet. Wir sagen Ihnen, was das konkret für die Einwohner der Millionenstadt bedeutet.

Köln: Härtere Einschränkungen treten in Kraft

Auf Straßen und Plätzen darf abends ab 22.00 Uhr kein Alkohol mehr konsumiert werden.

An den Wochenenden gilt an Party-Hotspots ein Verkaufsverbot für Alkohol.

Außerdem dürfen sich nur noch bis zu fünf Personen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen - bisher waren es zehn.

In Fußgängerzonen müssen die Menschen Masken tragen.

Eine Sperrstunde wie in Berlin werde zunächst aber nicht eingeführt, hatte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am Freitag betont.

Zudem wurde die Personenzahl bei Feiern beschränkt: Bei privaten Feiern in angemieteten Räumen sind künftig höchstens 25 Personen erlaubt. «Von Feiern in der eigenen Wohnung raten wir dringend ab», hatte Reker gesagt. Mehr als zehn Personen sollten dort nicht zusammenkommen.

In Köln war die 50er-Marke bei den Neuansteckungen nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit im März und April schon zweimal überschritten worden - damals wurde diesem Indikator aber noch keine so große Bedeutung beigemessen.

Christian Drosten fordert bundeseinheitliche Regeln

Der Virologe Christian Drosten hält in den kommenden Monaten wieder mehr bundeseinheitliche Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie für notwendig. «Es ist gut, wenn es klare Regeln gibt. Das ist ganz eindeutig», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). Sie durchzusetzen sei angesichts einer regional unterschiedlichen Häufigkeit der Krankheit derzeit verständlicherweise noch schwierig, räumte der Experte ein. Er betonte aber: «Das Virus wird sich immer gleichmäßiger verteilen. Wir werden mehr und mehr in eine Situation kommen, wo man besser pauschal reguliert».

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga beklagte die unterschiedlichen Regeln bei der Beherbergung von Gästen aus deutschen Risikogebieten. «Es ist völlig unbefriedigend, dass wir keine bundeseinheitlichen Regelwerke haben», sagte Verbands-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges der «Passauer Neuen Presse» (Online/Samstag). Gäste wie Hoteliers hätten unzählige Fragen und wüssten nicht, was jetzt im Detail gelte. «Daher muss dringend mehr Einheitlichkeit her», forderte Hartges. So müsse zum Beispiel generell klar sein, dass Geschäftsreisende von den Beherbergungsverboten ausgenommen werden.

Auch in Berlin gelten seit heute stärkere Einschränkungen

Im Kampf gegen das Coronavirus verschärft Berlin die Regeln. In der Hauptstadt gelten seit Samstag wieder strengere Vorgaben für private Feiern. Außerdem gibt es nun eine Sperrstunde. Restaurants, Kneipen und die meisten Geschäfte müssen von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr geschlossen sein.

Nach Angaben der Berliner Landesregierung treten die Regeln bereits in der Nacht zum Samstag in Kraft. Um Mitternacht machten beispielsweise etliche Bars im Stadtteil Neukölln dicht - einige Leute standen noch rauchend davor, dann lösten sich die Gruppen auf.

Hintergrund der verschärften Regeln ist der deutliche Anstieg der Corona-Infektionen in Berlin. Draußen dürfen sich nachts vorerst nur noch fünf Personen oder Menschen aus zwei Haushalten versammeln. Tankstellen dürfen nachts zwar offen bleiben, aber nur noch Kraftstoff und Ersatzteile kaufen.

Die Berliner Gastronomie hat die Sperrstunde bereits heftig kritisiert. Mehrere Gastronomen gehen mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht dagegen vor. Mit einer Entscheidung ist nach Angaben des Gerichts wohl in der kommenden Woche zu rechnen.

Experten fordern: Corona-Schnelltests gezielt einsetzen

Corona-Schnelltests sollten nach Ansicht von Experten zunächst gezielt für den Schutz von Risikogruppen eingesetzt werden - und nicht etwa, um Veranstaltungen zu ermöglichen. «Wir müssen hier mit dem Werkzeug, was wir zur Verfügung haben, prioritär vorgehen», sagte Gérard Krause, leitender Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig. Das bedeute, Schnelltests, wie die derzeit erprobten Antigen-Tests, an den Orten anzuwenden, wo eine Infektion schneller tödliche Folgen haben könnte.

Das sieht auch die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek so. Mit Blick auf Kulturveranstaltungen sagte sie: «Solange wir begrenzte Kapazitäten haben, müssen wir priorisieren.» Zunächst gelte es sicherzustellen, dass die Schulen offen bleiben und die Pflegeheime sicher sind. Beide Experten sprachen sich dafür aus, dass auch bei Schnelltests weiterhin medizinisches Personal die Abstriche nehmen müsse - und sich nicht etwa jeder zuhause selbst testen sollte.



Die Antigen-Tests könnten dazu beitragen, die Labore zu entlasten, betonte Krause. «Dann haben wir vielleicht nicht mehr die Situation, dass wir drei, vier Tage auf das Ergebnis warten müssen.» Sie beanspruchten nicht die für die PCR-Tests wichtigen Laborkapazitäten, die Standard-Test für die Diagnose sind. Man könne mit den Antigen-Tests Personen testen, bei denen es nicht um eine direkte Diagnose gehe, sondern eher um die Reduktion eines Ansteckungsrisikos - etwa Besucher eines Altenheims.

Bei Antigen-Tests werden in Abstrichproben charakteristische Viren-Proteine erkannt. Die Methode gilt zwar als weniger zuverlässig als viele der bislang üblichen PCR-Tests auf Viren-Erbgut, dafür aber oft als schneller und günstiger. Erste Antigen-Tests für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal sind in Deutschland bereits auf dem Markt.

Die Tests sind nach Angaben von Ciesek in den letzten Monaten immer besser geworden - zur Diagnose sei ein PCR-Tests aber weiterhin «der Goldstandard». Und: Auch bei einem negativen Antigen-Test seien die bekannten Hygienemaßnahmen wichtig. «Das sieht man ja an Herrn Trump und seinem Garten-Event. Die haben sich ja testen lassen mit einem Antigen-Schnelltest und haben sich dann nicht mehr an AHA-Regeln gehalten.»

Auch interessant: Köln ist derzeit nicht der einzige Corona-Hotspot in Deutschland. Die Zahl der Neuinfektionen ist von Freitag auf Samstag auf über 4700 gestiegen. Alle Informationen zur aktuellen Corona-Lage im Newsticker von inFranken.de.