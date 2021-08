Neue Regelung seit dem 1. August: Bestimmte Länder werden in Hochrisikogebiete oder Virusvariantengebiete eingestuft

Die Kategorie des "einfachen" Risikogebiets entfällt

Als Virusvariantengebiet zählt u.a. Brasilien , als Hochrisikogebiet zählen u.a. die Niederlande, Spanien und Portugal

, als Urlauber aus diesen Ländern müssen nach der Einreise in Quarantäne

Daneben gibt es jedoch noch einiges zu beachten

Seit dem 1. August gibt es nur noch diese zwei Kategorien: Hochrisikogebiet und Virusvariantengebiet. Die Kategorie der "einfachen" Risikogebiete entfällt. Jedoch bedeutet das Entfallen dieser Kategorie laut Robert-Koch-Institut nicht, dass bei Aufenthalten in diesen Gebieten kein relevantes erhöhtes Infektionsrisiko mehr besteht. Die Gefahr einer Infektion besteht derzeit weltweit.

Es gibt neue Einstufungen in "Hochrisikogebiete" und "Virusvariantengebiete"

Ein Land wird als Virusvariantengebiet eingestuft, wenn in diesem eine Virus-Mutation grassiert, welche noch nicht in Deutschland verbreitet ist. Von der Mutation geht ein besonderes Risiko aus, wie zum Beispiel leichtere Übertragbarkeit, schwererer Infektionsverlauf oder dass die Impfung nur eingeschränkt wirkt.

Hochrisikogebiete sind Gebiete mit besonders hohen Fallzahlen und einer regelmäßigen 7-Tage-Inzidenz von über 100. Die Einstufung als Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet erfolgt frühestens einen Tag nach der Veröffentlichung und Feststellung des Robert Koch-Instituts.

Folgende Staaten gelten aktuell als Virusvariantengebiete:

Brasilien

Uruguay

Folgende Staaten in Europa gelten aktuell als Hochrisikogebiete:

Andorra

Niederlande

Portugal

Spanien

Großbritannien

Nordirland

Wenn Urlauber aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreisen, müssen diese einen Impfnachweis, einen Nachweis über die Genesung nach einer Corona-Infektion oder ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen. Der negative Test kann entweder ein negativer PCR-Test sein, der 72 Stunden vor der Abreise durchgeführt wurde oder ein negativer Antigen-Schnelltest, der 48 Stunden vor der Abreise durchgeführt wurde.

Urlauber aus Virusvariantengebieten oder Hochrisikogebieten müssen in Quarantäne

Außerdem müssen sich die Urlauber vorab auf der digitalen Einreiseanmeldung anmelden, um wieder nach Deutschland zu kommen. Zudem gilt für Personen, die aus Hochrisikogebieten aus Deutschland einreisen, 10 Tage in Quarantänepflicht. Diese kann vorzeitig enden, wenn ein negatives Testergebnis, ein Impfnachweis oder ein Genesenennachweis über das Einreiseportal übermittelt wird. Im Falle eines Tests darf die Testung allerdings frühestens 5 Tage nach der Einreise erfolgen. Für Kinder unter 12 Jahren endet die Quarantäne auch ohne Nachweis 5 Tage nach der Einreise.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts besteht für Virusvariantengebiete aktuell ein Beförderungsverbot, das bedeutet, dass Flug- oder Bahngesellschaften keine Personen aus diesen Ländern nach Deutschland bringen dürfen. Die Beförderung ist nur in eng begrenzten Ausnahmefällen möglich, insbesondere für deutsche Staatsangehörige und Personen mit Wohnsitz, Ehepartnern und Kindern in Deutschland, für Personen, die in Deutschland umsteigen und in wenigen Sonderfällen.

Auch in diesen Ausnahmefällen ist vor der Einreise eine digitale Einreiseanmeldung sowie ein Corona-Test notwendig. Ein Impfnachweis oder ein Genesenennachweis reicht hier nicht aus. Der Testnachweis muss sich auf einen Test beziehen, der maximal 24 Stunden (bei Antigen-Tests) oder 72 Stunden (PCR-Test) zurückliegt.

Personen aus Virusvariantengebieten können die Quarantäne nicht verkürzen

Zudem müssen Personen aus einem Virusvariantengebiet sich nach der Einreise in Deutschland unmittelbar an ihren Zielort begeben und sich dort 14 Tage in Quarantäne begeben. Eine Verkürzung der Quarantäne ist grundsätzlich nicht möglich. Wenn das entsprechende Land während der Quarantäne als Hochrisikogebiet eingestuft wird und somit kein Virusvariantengebiet mehr ist, greifen die Regelung für Hochrisikogebiete.

Wenn Eltern mit ihren schulpflichtigen Kindern in den Sommerferien in einem Virusvariantengebiet oder einem Hochrisikogebiet Urlaub machen und die anschließende Quarantäne außerhalb der Sommerferien liegt, kann dies teuer für Eltern werden. In Bayern drohen Bußgelder bis zu 1000 Euro.