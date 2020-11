Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung seien bislang keine Fälle bekannt, bei denen nachgewiesen wurde, dass das Coronavirus über kontaminierte Oberflächen auf Menschen übertragen wurde.

Für das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 zeigen jedoch Laboruntersuchungen einer amerikanischen Arbeitsgruppe, dass es nach starker Kontamination bis zu 3 Stunden als Aerosol, bis zu 4 Stunden auf Kupferoberflächen, bis zu 24 Stunden auf Karton und bis zu 2-3 Tagen auf Edelstahl und Plastik infektiös bleiben kann. Nähere Informationen zur Studie finden sie hier.

Überlebensdauer abhängig von Temperatur

Die Stabilität von Coronaviren in der Umwelt hängt sei laut des Bundesinstituts für Risikobewertung von vielen Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche sowie vom speziellen Virusstamm und der Virusmenge ab.

Im Allgemeinen sind Coronaviren nicht besonders stabil auf trockenen Oberflächen. Laut der Untersuchungen sei eine Inaktivierung innerhalb von Stunden bis einigen Tagen möglich.

Kann Covid 19 über Backwaren, Obst und Gemüse übertragen werden?

Coronavirus: Infektionsgefahr durch den Verzehr von Fleischwaren

