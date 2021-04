Die Kassenärzte erwarten, dass im Mai die bisherigen Impf-Priorisierungen aufgehoben werden können. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Wenn die Lieferungen wie zugesagt zunähmen, erhielten die Praxen im Mai deutlich mehr als jene 2,25 Millionen Dosen, die jede Woche an die Impfzentren gingen, sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

«Im Mai sind neben den Hausärzten sukzessive auch die Fachärzte mit an Bord, und wir werden immer mehr gesunde Menschen und andere Personen außerhalb der derzeit berechtigten Gruppen impfen». Weiter sagte er: «Ich rechne damit, dass im Mai auch die Priorisierungsvorschriften sukzessive fallen und von dann an jeder Erwachsene eine Impfung erhalten kann.»

Aus den bislang priorisierten Risikogruppen seien mittlerweile etwa 16 Millionen Personen erstgeimpft. 5 Millionen gälten als vollständig immunisiert, so Gasser. Der Vorsitzende der KBV stellt eine einfache Rechnung auf: Insgesamt gebe es in diesen Risikogruppen 23 Millionen Berechtigte. Da den Impfzentren und Praxen ab Mai wöchentlich 4 bis 4,5 Millionen Impfdosen zur Verfügung stünden, müssten bald alle besonders Gefährdeten ein Impfangebot erhalten haben. Daher könne die Impfung für alle geöffnet werden.

Die Einbeziehung der Fachärzte - beispielsweise Internisten, Onkologen oder Gynäkologen - sei hierbei sehr wichtig, da sie ebenfalls viel Impferfahrung hätten. Kinderärzte stünden auch bereit, sie könnten dann "Eltern und andere erwachsene Begleitpersonen impfen“, so Gassen gegenüber der "FAZ".

