Eine Kita-Leitung hat sich über Praxistipps der Politik für Erzieher in der Corona-Krise empört.

Das Konzept stammt von Gesundheitsminister Spahn und Familienministerin Giffey.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind alle Bereiche der Gesellschaft einem neuen Stresslevel ausgesetzt. Besonders hart trifft es jedoch den Bildungssektor: Lehrer und Erzieher müssen plötzlich unter widrigen Bedingungen ihre "normale" Arbeit leisten.

Corona-Konzept für Kitas: Erzieherin kritisiert Tipps von Bundesregierung

Wie sich die Zustände einer Kindertagesstätte darstellen hat nun eine Kita-Leitung aus Jülich in Nordrhein-Westfalen (NRW) öffentlich gemacht - und dabei ihren Frust herausgelassen. Auf Facebook hat Sie ihren Brief veröffentlicht, der mit sehr vernünftigen Worten beginnt: "Ich bin absolut für Maskenpflicht und Abstand halten und reduziere meine privaten Kontakte auf ein Minimum. Ich bin auch eigentlich niemand der lange schreibt, sondern jemand der die Ärmel hochkrempelt und benachteiligten Kindern hilft." Anschließend beginnt Silke Junggeburth aufzuzählen, was ihrer Meinung nach falsch läuft. Dabei bezieht sie sich auf ein Papier, das gemeinsam vom "Bundesgesundheitsministerium" und vom "Bundesfamilienministerium" herausgegeben wurde.

Es trägt den Titel: "Kitas in Zeiten der Corona-Pandemie - Praxistipps für die Kindertagesbetreuung im Regelbetrieb". Darin kommen unter anderem das "Robert-Koch-Institut (RKI)" und andere Experten aus dem Gesundheits- und Bildungsbereich zu Wort. Teil davon sind unter anderem "Praxistipps" für den Alltag in der Kita.

"Aber jetzt mal ehrlich, glaubt ihr wirklich an das, was ihr da schreibt? Glaubt ihr wirklich, die Pädagogen können das alles umsetzen?", kommentiert Junggeburth die Vorschläge. Bereits vor der Corona-Krise habe es einen Personalmangel gegeben, nun erst recht. Ihr erster Kritikpunkt bezieht sich auf eine zentrale Säule des Corona-Konzeptes in Kindertagesstätten: "Was mache ich denn als Kita-Leitung, wenn morgens fünf Erzieher erkältet sind und eine in Quarantäne ist? Ihr wollt immer die gleichen Erzieher in der Gruppe? Ja, ist klar." Damit meint die Leitung der Einrichtung das Prinzip der "geschlossenen Gruppen". Es sieht vor, dass nur bestimmte Kinder und Erzieher zu einer Gruppe gehören. "Das gelingt natürlich in erster Linie, wenn man die Infektionsherde eingrenzt, also die Gruppen nicht durchmischt." So ist bei einer auftretenden Corona-Infektion die Nachverfolgbarkeit des Virus deutlich schneller möglich. Zudem ist logisch, wer sich in Quarantäne begeben muss. Angesichts fehlendem Personal in Kitas wohl kaum leistbar, wie Silke Junggeburth berichtet.

Als zweiten Punkt spricht sie die Hygieneregeln an. Im Praxistipp-Papier der Bundesregierung heißt es dazu: "Gründliches Händewaschen oder die Einhaltung der Nies-Ettikete" seien wichtig. Junggeburth sagt dazu: "Alle Kinder waschen sich so oft wie möglich die Hände. Haben wir immer schon gemacht" - und fragt anschließend: "Aber habt ihr bei circa 22 Kindern mal hochgerechnet, wie lange ein Pädagoge da im Waschraum verbringt."

Zudem bemängelt sie, dass gleichzeitig Aufgaben, wie zum Beispiel kleinere Kinder wickeln zu müssen, anfallen. Auch an dieser Stelle wird wieder klar, was das Problem ist: ein Mangel an Personal. Bezüglich kleinerer Kinder kommt Junggeburth auf Krippen zu sprechen. Im Papier der beiden Ministerien wird unter anderem das Thema Lüften als Schutzmaßnahme vor dem Coronavirus erwähnt. Dazu sagt die Kita-Leiterin aus NRW: Regelmäßiges Stoßlüften sei insbesondere dann ein "Kinderspiel", wenn Erzieher wenige Monate alte Kinder betreuen müssten. Als Konsequenz aus dem Stoßluft-Gebot zieht sie: "Also heißt es vor dem Stoßlüften zehn Kinder anziehen" - und stellt erneut eine Frage: "Habt ihr schonmal 10 winzige Wesen angezogen? Zu zweit? Kein Problem für Pädagogen - machen die mit links. Wenn die Kleinen nur nicht genau dann Hunger bekommen und die Hosen voll haben."

Als Folgeproblem sieht sie, dass es anschließend zu kalt sei, um ein Kind wickeln zu können: "Ein schreiendes frierendes Kind in Kauf nehmen? Oder den Unmut der Eltern, weil der Po wund ist? Beides nicht gut für das Kind. "

"Schnell Fenster zu, beim Bäuerchen machen nützt auch das Lüften nichts." - Silke Junggeburth

"Jetzt ist der Tag fast um. Wir sind Fachkräfte. Wo war Zeit für Fachlichkeit?", fragt sich Junggeburth. Abschließend wendet sie sich, wie eingangs, persönlich an die Minister: "Liebe Frau Giffey, lieber Herr Spahn, wir Pädagogen wissen es. Hören Sie auf uns zu erklären, wie wir unseren Beruf auszuüben haben." Die Fähigkeit sei in einer Ausbildung oder einem Studium erlernt worden, heißt es. "Hören Sie auf so zu tun, als könnten wir die Kinder oder uns vor Corona schützen. Hören Sie auf, uns an den Pranger zu stellen, wenn wir eure ganzen Regeln nicht einhalten können", so die Kita-Leiterin.

Sie fordert: "Sorgt lieber im Sinne der Kinder dafür, dass es mehr Fachpersonal gibt."

Dass es im Bildungssektor einen Mangel an Fachkräften gibt, ist unter Branchenexperte seit geraumer Zeit Fakt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat in seiner Regierungserklärung zum Lehrermangel Stellung bezogen - und damit die Wut der Opposition auf sich gezogen.