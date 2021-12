Nach Einschätzung des Bonner Virologen Hendrik Streeck sollte sich jeder Bürger darauf vorbereiten, in seinem Leben mal positiv auf das Coronavirus getestet zu werden.

"Wir müssen uns - so glaube ich - damit abfinden, dass jeder in Deutschland mit dem Virus in den nächsten Jahren immer mal wieder in Kontakt kommen wird", sagte Streeck der Deutschen Presse-Agentur. "Allerdings sollten Infektionen, die bei Geimpften, Genesenen und gerade in den Sommermonaten auftreten, keine großen Probleme bereiten." Auch wenn man nicht jeden schweren Verlauf verhindern könne, sagte Streeck.

Streeck: Kein Aufruf, sich zu infizieren

"Eine Infektion nach einer Impfung stellt die Immunantwort gegen das Virus auf eine noch breitere Basis", erklärte der Virologe. Das solle kein Aufruf dazu sein, sich zu infizieren.

"Aber jeder muss sich darauf vorbereiten, in seinem Leben doch mal positiv auf Corona getestet zu werden." Zuletzt warnte Streeck davor, nicht zu viel zu spekulieren. Für ihn spielt neben Omikron auch die Delta-Variante weiterhin eine große Rolle in der Pandemie-Entwicklung.