Seit dem 27.12.2020 wird nun gegen das Coronavirus geimpft, bzw. besser gesagt gegen schwere Verläufe einer Infektion mit dem gefährlichen Lungenvirus bei der daraus resultierenden Erkrankung Covid-19. Noch vor Weihnachten hatte die Europäische Behörde EMA den Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen. Täglich veröffentlicht das Robert-Koch-Institut in Berlin Daten zu erfolgten Impfungen in Deutschland. Dabei wird klar: Es geht zu langsam voran! Auch in Franken ist es bereits zu Pannen gekommen und bereits gelieferte Impfdosen konnten teilweise nicht mehr verabreicht werden - die Kühlkette war unterbrochen worden. Die Folge: Es wird nicht so viel geimpft wie angepeilt.

Impfung: Ein langer Weg zur Herdenimmunität

Aber auch, wenn alles nach Plan verläuft und die Impfzentren in Deutschland gemäß ihren Kapazitäten Impfungen vornehmen, dauert es etwa 8 Monate, bis genug Menschen geimpft sind, um von einer "Herdenimmunität" zu sprechen. Dieser Begriff bedeutet, dass genug Menschen immun sind, um Infektionsketten zu durchbrechen und schwere Verläufe einer Erkrankung deutlich seltener zu machen.

Um das zu erreichen, müssen zwischen 60 und 70 Prozent der Bevölkerung immunisiert worden sein. Auf Deutschland bezogen heißt das: Rund 50 Millionen Menschen müssten geimpft sein, um von einer ausreichenden Immunisierung auszugehen. 50 Millionen entsprechen etwa 60 Prozent der Bevölkerung, dazu kommen noch alle Menschen, die durch eine bereits erfolgte Infektion immun gegen das Coronavirus geworden sind.

Wichtig ist außerdem zu wissen: Von einem ausreichenden Impfschutz ist jedenfalls beim Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer nur dann die Rede, wenn eine zweite Injektion erfolgt ist. Vor Mitte Januar kann man also noch gar nicht von einer "Impfquote", also einer Anzahl immunisierter Menschen, sprechen. Bis dahin kann man lediglich die Impfungen aufführen und daran ablesen, wie lange es dauern wird, bis die Impfungen eine weitere Perspektive im Kampf gegen das Coronavirus darstellen.

Auch in Bayern geht das Impfen nur schleppend voran

Wir haben Grafiken zusammengestellt, an denen man sehen kann, wie die Bundesländer im Vergleich beim Impfen dastehen. Um die Zahlen vergleichbar zu machen, sind sie auf 1000 Einwohner gerechnet. Hier liegt Bayern über dem Bundesdurchschnitt, aber immer noch weit hinter den Erwartungen zurück. In den insgesamt 99 Impfzentren in Bayern sollen laut Aussage von Melanie Huml bis zu 30.000 Menschen täglich geimpft werden können - vorausgesetzt, es ist genug Impfstoff da.

Bayern hinkt derzeit diesen Zahlen noch weit hinterher. Täglich wurden hier bisher nur bis zu etwa 10.000 Menschen geimpft (Stand: 8.1.2021). Selbst bei voller Auslastung dauert es also auch in Bayern noch große Teile des Jahres 2021, bis genug Menschen immunisiert sind.

Wir haben aus den Zahlen auch eine Perspektive errechnet, bis wann es nach aktuellem Stand zu dauern wird, um genug Menschen in Deutschland geimpft zu haben. Die Schwankung ist hierbei momentan noch sehr groß, da jeder neue Tag den Durchschnittswert noch sehr stark beeinflussen kann. Das Datum, das sich aus den bisherigen Daten errechnet, ist also keineswegs belastbar, wir geben es aber schon an. Dieses Datum wird sich noch stark verändern - hoffentlich insofern, dass das Datum deutlich näher rückt.

