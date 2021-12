Start-up: Immunkarte für Geimpfte

Für Kinder oder Senioren geeignet

geeignet Immunkarte über manche Apotheken oder online erhältlich

Der Corona-Impfnachweis wird immer häufiger benötigt, doch was, wenn die Großmutter kein Smartphone besitzt? Ein Leipziger Start-Up hat sich etwas einfallen lassen: die Immunkarte.

Immunkarte statt digitalen Nachweis

Die Immunkarte soll eine langlebige und robuste Alternative zur digitalen Variante beziehungsweise dem bei der Impfung ausgestellten Papierzertifikat darstellen.

Viele Apotheken in Deutschland bieten die Immunkarte bereits an. Das Angebot richtet sich an alle, die eine physische Alternative haben möchten, etwa für den Fall, dass der Smartphone-Akku schlappmacht.

In Rhön-Grabfeld gibt es bereits seit einiger Zeit einen Immunitätsnachweis für Geimpfte oder Genesene.

Immunkarte kostet rund 10 Euro

Für den physischen Impfnachweis als Alternative zur digitalen Version in der CovPass-App werden rund 10 Euro fällig.

Wer sich am Preis nicht stört und solch eine Immunkarte für die Brieftasche oder den Schlüsselbund haben will, kann sich seine personalisierte Version über die Internetseite des Start-ups oder teilnehmenden Apotheken holen.

Auf der Rückseite der Karte sind nicht nur Name, Geburtsdatum, Anzahl der Impfung und das Impfdatum aufgedruckt, sondern auch der gleiche QR-Code, der beim digitalen Nachweis vorgezeigt wird.

Großer Nachteil des physischen Nachweises

Doch die Immunkarte hat auch einen großen Nachteil. Der physische Nachweis lässt sich nicht einfach aktualisieren, wie es bei der digitalen Variante in der Corona-Warn-App oder dem CovPass der Fall ist.

Wer zum Beispiel die Immunkarte nach der zweiten Impfung erstellen lässt, muss nach der Booster-Impfung eine neue Karte ausstellen lassen. Dann müssen auch erneut 10 Euro gezahlt werden.

