Sind Personen nach einer Corona-Infektion gegen Covid-19 immun ?

gegen ? Eine neue Studie bestätigt diese Annahme für Erkrankte mit leichten Symptomen

Grund dafür seien Antikörper, die auch lange nach einer Infektion noch im Körper nachweisbar sind

Schon öfter gab es Spekulationen darüber, dass Corona-Erkrankte einen Antikörperschutz entwickeln könnten, der sie gegen den Sars-CoV-2-Erreger immun macht. Eine Studie, durchgeführt an der Washington University School of Medicine, liefert nun neue Untersuchungsergebnisse, die zeigen soll, dass nach einer Corona-Infektion mit einem milden Krankheitsverlauf, eine lebenslange Immunisierung auftritt.

Nach Corona-Infektion: Antikörper-produzierende Zellen lagern sich in Knochenmark ab

Veröffentlicht wurde der Forschungsbericht im Wissenschafts-Magazin Nature. Untersucht wurden 77 Studienteilnehmer, deren Blut und Knochenmark im Labor analysiert wurden.

Während einer Infektion beginnt der menschliche Körper mit der Produktion von Antikörpern. Diese geht üblicherweise nach dem Auskurieren der Krankheit wieder stark zurück.

Untersuchungen zeigen jedoch, dass sich nach einer überstandenen Corona-Infektion kleine Mengen Antikörper-produzierender Zellen im Knochenmark ansiedeln, und dort weiterhin geringe Mengen Antikörper in den Blutkreislauf des Rehabilitierten abgeben, so der Studienbericht.

Antikörper auch monatelang nach Covid-19-Infektion nachweisbar

Der Antikörperspiegel fiel nach der Infektion bei den Probanden wie erwartet ab, allerdings wurden bei zahlreichen Teilnehmern auch elf Monate nach der Infektion noch schützende Antikörper gefunden.

"Wie erwartet, sanken die Antikörperspiegel im Blut der COVID-19-Teilnehmer in den ersten Monaten nach der Infektion schnell ab und pendelten sich dann weitgehend ein, wobei einige Antikörper auch noch elf Monate nach der Infektion nachweisbar waren", so das Forschungsteam.

Bei 18 Teilnehmern wurde sieben bis acht Monate nach der Erstinfektion eine Knochenmark-Probe entnommen. Bei fünf Patienten erfolgte vier Monate später eine weitere Untersuchung des Knochenmarks. In allen Fällen waren noch Antikörper-produzierende Zellen nachweisbar.

"Menschen, die eine milde Erkrankung hatten, entwickeln Antikörper-produzierende Zellen, die ein Leben lang halten können", berichtet das Forschungsteam der Washington University School of Medicine in St. Louis.

Sind auch Personen mit schweren Corona-Verläufen immun?

Unter den 77 Testpersonen befanden sich auch Erkrankte mit schweren Symptomen. Sie alle wiesen einen niedrigen Antikörperspiegel auf: "Entzündungen spielen eine große Rolle bei schweren COVID-19-Verläufen, und zu viel Entzündung kann zu fehlerhaften Immunantworten führen", sagt Jackson Turner, Dozent für Pathologie und Immunologie an der Universität in Washington.

Um den gesamten Sachverhalt konkret belegen und erklären zu können, seien weitere Studien nötig.

