Immer mehr Corona-Symptome nachgewiesen: Ein Symptom ist nicht zu unterschätzen

Die Forscher setzen nun auf das Medikament Remdesivir, dass auch bereits im Kampf gegen das Ebola-Virus hilfreich war, um die Vermehrung der Viren im Darm zu verhindern. Das Medikament zeigte allerdings in den nachgebildeten "Minidärmen", die für die Untersuchungen genutzt wurden, eine wesentlich geringere Wirkung, als in einfachen Darmzell-Kulturen. "Diese Beobachtung untermauert die Notwendigkeit, antivirale Substanzen gegen Sars-Cov-2 in ausreichend komplexen Systemen zu testen", betont Alexander Kleger, Oberarzt an der Klinik für Innere Medizin des Universitätsklinikums Ulm und einer der Leiter der Studie.

Fazit:

Beide Studien machen deutlich, dass Corona neben der Lunge auch starke Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt haben kann. Mediziner empfehlen daher, bei Beschwerden wie Bauchschmerzen, Übelkeit und Durchfall eine mögliche Corona-Infektion in Betracht zu ziehen.

Symbolbild: Usman Yousaf / unsplash.com

Symbolbild: Es werden immer mehr Symptome bekannt, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hinweisen können. Eines ist dabei sehr unscheinbar - aber nicht zu unterschätzen. Bildautor: Usman Yousaf / unsplash.com