Studie entkräftet alle Vorwürfe gegen das Vakzin von AstraZeneca

gegen das Vakzin von AstraZeneca Große US-Studie beweist Wirksamkeit und das Ausbleiben von Nebenwirkungen

Sehr gute Schutzrate, besonders bei Menschen über 65 Jahren

Forschende in den USA legten eine große Studie an, die den Corona-Impfstoff des britischen Pharmaherstellers AstraZeneca auf seinen Schutz hin analysieren sollte. Die Ergebnisse dieser Studie fielen äußerst positiv aus. An der Studie nahmen 17.600 Menschen teil, von denen 8.500 Menschen ein Placebo injiziert bekamen und die restlichen Probanden den tatsächlichen Wirkstoff.

Keine Tote unter den AstraZeneca-Geimpften: Wirksamkeit nachgewiesen

Der Impfstoff war in diesem Jahr in mehreren Ländern in Verruf geraten, darunter auch Deutschland. Die Vorwürfe, AstraZeneca führe zu heftigen Nebenwirkungen und aufgrund seltener Hirnvenen-Thrombosen sogar zum Tod, bestätigte sich in dieser großen Studie nicht, berichtet der BR in einem Ticker. In der Gruppe von Probanden, die lediglich ein Placebo erhielten, kam es zu acht schweren Verläufen und es wurden zwei Todesfälle verzeichnet. Unter den Freiwilligen, die den AstraZeneca-Wirkstoff bekamen, gab es weder Hospitalisierungsfälle noch Tote. Diese Ergebnisse lassen auf einen 100-prozentigen Schutz vor schweren Verläufen schließen.

AstraZeneca kann nachweislich einen 74-prozentigen Schutz vor einer Corona-Erkrankung bieten. Er schützt nicht nur vor schweren Verläufen der Krankheit, sondern auch vor Hospitalisierung. Bei Menschen ab einem Alter von 65 steige die Wirksamkeit sogar auf 83,5 Prozent. "Ich war positiv überrascht", sagte Anna Durbin, Impfstoffforscherin an der Johns Hopkins University und eine der Studienleiterinnen.

Diese Ergebnisse decken sich mit denen der dritten Phase des Testverfahrens der Impfzulassung, welche im März 2021 durchgeführt wurde. Somit kann man die Wirksamkeit als doppelt bestätigt sehen.

