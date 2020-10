Hightech-Masken gegen Corona: Viel besser als ein Stück Stoff

Adidas Face Cover: Modischer Corona-Schutz

Wem diese Hightech-Masken jedoch zu futuristisch sind und wer auch nicht so viel Geld in eine Gesichtsmaske investieren möchte, der sollte sich das Face Cover von Adidas* ansehen. Die coole Maske besteht aus weichem, atmungsaktivem Material und ist waschbar und so einfach wiederzuverwenden. Erhältlich ist das Produkt im Dreier-Pack.

Das Besondere: Mit dem Kauf des Adidas Face Covers tun sie etwas Gutes. Pro Dreier-Pack gehen zwei Euro an Save the Children - sie fließen in einen speziell eingerichteten Corona-Fonds der Organisation. Auch vorbildlich: Das Face Cover besteht zu 93 Prozent aus recyceltem Polyester - somit tun sie auch der Umwelt ein wenig was Gutes.

Fazit: Die neuen Hightech-Masken sind sehr vielversprechend

Die neuen Hightech-Masken warten mit allerlei Feautures auf, die noch sicherer vor dem Coronavirus schützen. Eingebaute Filter und Ventilatoren sorgen dafür, dass stets tiefenreine Luft in das Innere der Maske gelangt. Auch abseits der Corona-Thematik könnten diese Masken in Zukunft einen Rolle spielen: Gerade in verschmutzten Großstädten wird saubere Luft immer knapper - und diese Hightech-Masken könnten Abhilfe schaffen.

