Die Omikron-Subvariante BA.5 breitet sich in Portugal immer weiter aus. Inzwischen ist sie die vorherrschende Variante in dem EU-Land, bestätigte ein Sprecher des portugiesischen Gesundheitsinstituts Insa am Mittwoch, dem 25.05.2022. Die Variante soll für fast 80 Prozent aller gemeldeten Neuinfektionen in Portugal verantwortlich sein.

Die Corona-Fallzahlen stiegen in Portugal seit Ende März wieder enorm an. "Zwischen dem 10. und 16. Mai registrierten die Behörden 157.502 neue Fälle – 58 Prozent mehr als in der Vorwoche", schreibt die Berliner Zeitung. Zudem sollen Experten von einer weitaus höheren Dunkelziffer ausgehen.

Rasante Ausbreitung von BA.5 sorgt für steigende Corona-Fallzahlen in Portugal

"In Wirklichkeit könnte es doppelt so viele Fälle geben", sagte der Präsident des Verbands der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Gustavo Tato Borges. Auch die Anzahl der Todesfälle steigt wieder an. Portugal lockerte am 21. April etliche Corona-Beschränkungen. Seitdem gilt unter anderem in Innenräume keine Maskenpflicht mehr. Ausschließlich in öffentlichen Verkehrsmitteln und medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern müssen noch Masken getragen werden.

Erst kürzlich hat das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) davor gewarnt, dass die zuerst in Südafrika festgestellten Omikron-Untervarianten zu einem Wiederanstieg der Fallzahlen führen könnten. Auch der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat vor einer Ausbreitung der BA.5-Variante in Deutschland gewarnt.

"Corona ist noch nicht vorbei - das belegt der heftige Ausbruch von Omikron in Portugal", sagte Montgomery der Rheinischen Post am Mittwoch. BA.5 werde sich auch in Deutschland ausbreiten. Viele Menschen - auch Geimpfte - würden erkranken. Geimpfte hätten aber deutlich mildere Symptome.

Das Robert Koch-Institut berichtete kürzlich von einer Zunahme der Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 auf niedrigem Niveau. Dominant ist weiter BA.2 mit 96,4 Prozent. Der Anteil von BA.5 verdoppelte sich etwa von 1,2 auf 2,5 Prozent. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte sich schon mit einer Warnung vor der "besonders ansteckende Variante BA4/BA5" auf Twitter zu Wort gemeldet.