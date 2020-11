Die Herbst- und Winterzeit ist gemeinhin als Erkältungszeit bekannt. Eine laufende Nase ist gerade bei Kindern in den kälteren Monaten keine Seltenheit.

Doch gerade in der aktuellen Lage fragen sich viele Eltern zurecht, ob sich ihr Kind mit Covid-19 oder einer gewöhnlichen Grippe herumschlägt. Die Antwort darauf ist zum Beispiel auch entscheidend bei der Frage, ob man sein Kind in die Schule oder Kita schicken kann - oder eben nicht.

Woran erkenne ich eine Corona-Infektion bei meinem Kind?

Die häufigsten Symptome bei Kindern und Erwachsenen sind Fieber und Husten. Weitere Anzeichen sind laut Robert-Koch-Institut (RKI): Geschmacks- und Geruchsverlust, Kopfschmerzen, Körperschmerzen, Halsschmerzen, Brustschmerzen, Muskelschmerzen, Herzrasen, Kurzatmigkeit und Atembeschwerden. Ein Symptom taucht jedoch häufiger bei Kindern als bei Erwachsenen auf: Magen-Darm-Probleme. Die Magen-Darm-Probleme können auch ohne respiratorische Symptome – zum Beispiel Kurzatmigkeit – auftauchen und einen Hinweis auf eine Corona-Erkrankung geben.

Die Deutsche Akademie für Kinder und Jugendmedizin e.V. (DAKJ) hat festgehalten, dass eine Corona-Infektion bei Kindern, im Vergleich zu Erwachsenen, seltener vorkommt. Außerdem haben sie ein deutlich geringeres Risiko eines schweren Verlaufs. Kinder übertragen das Virus auch weniger häufig als Erwachsene.

Aber wann sollten Kinder einen SARS-CoV-2-Test machen? Nach der DAKJ sollten Kinder, die länger als zwei Tage einen schlechten allgemeinen Gesundheitszustand mit Husten, Fieber oder Magen-Darm-Schwierigkeiten (Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen) zum Arzt gehen. Dieser prüft dann, ob ein Test nötig ist. Wenn das Kind nur etwas hustet und kein Fieber aufweist, soll in der Regel nicht getestet werden.

Kinder in Quarantäne müssen nicht getestet werden

Weiterhin muss ein Test gemacht werden, wenn es die örtliche Gesundheitsbehörde verlangt. Kinder, die im selben Haushalt wie eine infizierte Person leben, müssen nicht zwingend getestet werden. Sie bleiben aber ebenfalls in Quarantäne. Grundsätzlich lässt sich jedoch festhalten, dass Kinder und Jugendliche in einem schlechten gesundheitlichen Zustand generell nicht in Kindergarten oder Schule gehen sollten – Corona hin oder her.

