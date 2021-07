Gutenberg Covid-19 Studie aus Mainz: Bisher größte Corona-Studie aus Deutschland

Forschende der Universitätsmedizin Mainz haben die bisher größte Studie über die Corona-Pandemie in Deutschland durchgeführt. Dafür wurden die Infektionen in Main und im angrenzenden Kreis Mainz-Bingen genau analysiert - mit teils überraschendem Ergebnis.

Mehr als 10.500 Menschen zwischen 25 und 88 Jahren haben zwischen Oktober 2020 und Ende Juni 2021 an der Studie teilgenommen. Die erhobenen Daten sind "nur" repräsentativ für die untersuchte Region, jedoch liefern sie auch wichtige Erkenntnisse, die für die Pandemiebekämpfung in ganz Deutschland relevant sind. Die Studienergebnisse wurden bisher noch nicht in einem Fachmagazin veröffentlicht, sind aber zum großen Teil auf dem Studien-Dashboard der Universität öffentlich einsehbar. In einer Mitteilung der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität weist Studienleiter Philipp Wild darauf hin, dass in den kommenden Monaten noch zahlreiche wissenschaftliche Analysen durchgeführt werden sollen. Was sind also die wichtigsten Ergebnisse der ersten Projektphase?

Am wohl überraschendsten sind die Hinweise zur Dunkelziffer an Corona-Infektionen. Rund 42 Prozent aller mit dem Coronavirus Infizierten wissen nichts von ihrer Infektion. Zu zehn Personen, die dort wissentlich infiziert sind, müssten rund acht Personen hinzugerechnet werden, die unwissentlich infiziert sind, sagte Wild am Mittwoch (07.07.2021) laut dpa in Mainz. Männer (44,2 Prozent) seien im Vergleich zu Frauen (40,6 Prozent) häufiger unwissentlich mit Sars-CoV-2 infiziert. Außerdem war der Anteil unter älteren Studienteilnehmer höher, der Höchstwert lag bei etwa 63 Prozent in der Altersgruppe 75 bis 88 Jahren.

Der hohe Anteil an unerkannten Infektionen verdeutliche laut Forschenden, dass eine systematische Testung wichtig sei, um eine Ausbreitung des Virus und damit auch eine mögliche erneute Infektionswelle frühzeitig erkennen zu können. Aktuell geht die Zahl der Testungen jedoch tendenziell zurück. Besonders Geimpfte und Genesene lassen sich der Studie nach seltener testen, obwohl sie weiterhin potenzielle Infektionsträger sind.

Die Studie machte außerdem klar, wie wichtig die grundlegenden Corona-Maßnahmen - die AHA-Regeln - bei der Pandemiebekämpfung sind. Probanden, die sich konsequent an den Mindestabstand halten, haben ein nur halb so großes Risiko, sich anzustecken, wie Teilnehmende, die kaum oder gar keinen Abstand halten. Auch wer regelmäßig eine Maske trägt, infiziert sich seltener: Das Risiko war um 34 Prozent geringer, als bei Menschen, die selten oder nie Mundschutz tragen.

Die Forschenden haben bei ihrer Untersuchung zudem eine wichtige Risikogruppe identifiziert. Menschen mit "niedrigerem sozioökonomischen Status", also geringerem Bildungsstand und Einkommen, haben ein wesentlich höheres Infektionsrisiko. "Es ist allerdings ein Vorurteil, dass sich diese Gruppe nicht so sehr an die AHA-Regeln halten würde. Nach unseren Daten ist sogar das Gegenteil der Fall", so Wild im Gespräch mit der ARD.

Ausschlaggebend sind die Lebensverhältnisse der Betroffenen, vor allem der beengte Wohnraum. Das Risiko einer Corona-Infektion ist in dieser Bevölkerungsgruppe 1,6 Mal höher. Gleichzeitig ist auch die Test- und Impfbereitschaft bei den Betroffenen geringer. Die Forschenden raten daher der Politik dazu, mit speziellen Informationskampagnen gegenzusteuern.

Auch Zuschüsse etwa für den Kauf von Masken oder Tests hält Studienleiter Philipp Wild für sinnvoll. Das Nettoeinkommen ist im Durchschnitt während der Corona-Krise bei 16 Prozent der Bevölkerung gesunken, in der armutsgefährdeten Einkommensgruppe sind sogar etwa 25 Prozent betroffen. "Sozial Schwächere tragen auch finanziell die Hauptlasten der Krise. Natürlich kann die enge Wohnsituation nicht schnell geändert werden", sagt Wild der ARD.

Auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer sieht das Ergebnis der Studie als Anlass, einkommensschwächere Haushalte besser zu schützen. Künftig soll daher das Impfangebot optimiert werden. "Wir planen stärker dahin zu gehen, wo die Impfquote niedrig ist und viele Menschen zusammenkommen", so Dreyer. Ob auch andere Bundesländer diesem Beispiel folgen, wird sich zeigen. In Bayern hatte die Stadt Nürnberg bereits ähnlichen Maßnahmen ergriffen. Dort hatte eine Analyse der Infektionszahlen nach Stadtteilen gezeigt, dass in sozial schwächeren Vierteln das Ansteckungsrisiko höher ist.