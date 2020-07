Große Corona-Studie zeigt: So viele Patienten starben im Krankenhaus

Diese Tendenz zeigt, dass die beatmeten Menschen aufgrund der Begleiterkrankungen deutlich schlechtere Genesungschancen haben als andere. Der Faktor des hohen Alters verstärkt diese Anfälligkeit noch und verschlechtert die Heilungsaussichten.

Die Dauer der Behandlung der Patienten betrug im Schnitt 14 Tage. Patienten ohne Beatmungsmaßnahmen hatten eine durchschnittliche Behandlungsdauer von 12 Tagen benötigt während Menschen mit Beatmung eine mehr als doppelt so lange Zeit brauchten. 23 Prozent mussten sogar länger als 21 Tage beatmet werden. Hier konnten Rückschlüssen auf die benötigten Kapazitäten im Fall einer "zweiten Welle" abgeschätzt werden.

Corona-Studie liefert wichtige Erkenntnisse für eine mögliche zweite Welle

"Mit unserer Auswertung liegen hilfreiche Zahlen für Projektionen zur Nutzung von Krankenhaus- und Beatmungskapazitäten vor. So fallen pro 100 stationäre Patienten durchschnittlich 240 Beatmungstage an. Dies sind für die Vorbereitung auf eine zweite Pandemie-Welle wichtige Zahlen. Bezüglich der normalen Krankenhausbetten ist aber auch bei hohen Infektionszahlen überhaupt kein Problem zu erwarten“, so Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin.