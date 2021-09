Was ist die ADE-Nebenwirkung?

Kann die Corona-Impfung ADE auslösen?

So hoch ist das Krankheitsrisiko wirklich

Der Weg raus aus der Pandemie läuft nur über eine hohe Impfquote. Das bestätigen neben den Ärzten und Ärztinnen auch Experten und Expertinnen sowie die Politiker und Politikerinnen. Schon Ende Juli appellierte die Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) „Jede Impfung zählt“ und erklärte, jede Impfung sei "ein Beitrag für die Gemeinschaft." Seit geraumer Zeit stagniert Deutschland nämlich bei einer Impfquote um rund 60 Prozent. Das Problem dabei: Den Großteil der Infektionen machen die Ungeimpften aus. In Bayern etwa herrscht eine zehnmal höhere Inzidenz bei ungeimpften, als bei geimpften.

Impfung notwendig im Kampf gegen Corona: Doch was ist mit Nebenwirkungen?

Die Gründe sich nicht impfen zu lassen, sind bei den bislang Ungeimpften vielfältig. Übereinstimmend ist aber die Sorge vor möglichen Nebenwirkungen. Zu diesen hat das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Studien zur Zulassung der Impfung sowie Sicherheitsberichte durchgeführt. Die ergaben, dass die überwiegenden Nebenwirkungen harmlos sind. Meist handelt es sich um vorübergehende Beschwerden, die schnell wieder abklingen. Schmerzen an der Einstichstelle der Impfung, Schüttelfrost oder Fieber. Schwere Impfnebenwirkungen sind extrem selten.

Gemeldet wurden an das PEI weniger als ein Fall von schweren Impfnebenwirkungen bei 1.000 Impfungen (0,2 Personen mit schweren Nebenwirkungen). Als schwere Impfnebenwirkungen gelten eine Herzmuskelentzündung oder Thrombose. Neben dem geringen Risiko einer schweren Impfnebenwirkung kommt nun noch die theoretische Möglichkeit einer „Antibody Dependent Enhancement“ (ADE) hinzu.

Laut dem Bundesgesundheitsministerium handelt es sich bei ADE um „infektionsverstärkende Antikörper“. Die wiederum könnten eine starke Immunreaktion zur Folge haben. Das Brisante: ADE könnte nicht nur durch das Coronavirus, sondern auch durch die Impfung ausgelöst werden. Sollte das passieren, könnten in der Theorie die gebildeten Antikörper den eigenen Organismus angreifen. Bei diesem Szenario würde der ADE-Effekt dem Virus den Befall des Menschen sogar erleichtern.

Antibody Dependent Enhancement: Ernsthafte Gefahr oder bloße Theorie?

Dass dieser Effekt durch das Virus oder einen Impfstoff ausgelöst werde, sei bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen das Dengue-Fiber und Grippe-Viren bekannt geworden. Denn: Weder in der Zellkultur, noch in Tierexperimenten konnten Anhaltspunkte für ADE gefunden werden. Auch in den Molekülen im Blut oder Biomarkern, die auf eine sich anbahnende ADE hinweisen, konnten bei den Untersuchungen nicht gefunden werden. Daher – so die Annahme der Forschenden – müsse ADE durch die Immunreaktion des Körpers entstehen. Egal ob diese durch das Virus, oder den Impfstoff ausgelöst werde.

Bekannt wurde ein Fall dieser Komplikation in einer am 31. August veröffentlichten Studie. Das britische Pharma-Unternehmen Astrazeneca arbeitete zusammen mit der Oxford-Universität an einer Studie zu seinem Impfstoff. Bei der Komplikation handelt es sich seit dem Beginn der Untersuchung des Covid-19-Impfstoffs Anfang April um den ersten Fall überhaupt im erweiterten Dunstkreis von Covid-19. Ob dieses Phänomen nun mit der Coronavirus-Impfung im Zusammenhang stehen könnte oder doch von einem anderen Faktor ausgelöst wurde, das ist nicht klar.

Die Autoren der Studie, bei der dieser Fall bekannt geworden war, schrieben in einer ersten Veröffentlichung: „Dieses Medikament [ist] nicht mit einer Antikörper-abhängigen Verstärkung der Infektion (ADE) verbunden“.

Um diese Aussage zu verifizieren, fehle aber laut Experten und Expertinnen bislang schlichtweg die Datenlage.

Paul-Ehrlich-Institut mit Einschätzung zu ADE

Erste Hinweise gibt es aber zumindest zur Entstehung von ADE. So könnten beispielsweise Antikörper, die das Virus nicht bekämpfen können, aber dennoch an ihn binden, das Virus begünstigen. Eine weitere Theorie besagt, dass ADE wegen zu weniger Antikörper entstehe. Stehen diese zu vielen Erregern gegenüber, kommt es zu dieser Komplikation.

Das Paul-Ehrlich-Institut schätzt ein mögliches Risiko von ADE als unwahrscheinlich ein. Schon Ende Juli 2020 erklärte ein Sprecher: "Bei mRNA- und Vektor-Impfstoffkandidaten gegen andere Infektionskrankheiten wurde ein ADE bisher nicht beobachtet." Seit der Erklärung gab es in ganz Deutschland keinerlei Hinweise auf ADE bei Corona-Impfstoffen. In Deutschland wurden bislang mehr als 54 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft.