Der Genesenenstatus bei Ungeimpften wurde in Bayern Anfang Februar 2022 auf drei Monate verkürzt. Fortan gelten Menschen, die sich nicht gegen SARS-CoV-2 haben impfen lassen, jedoch eine Infektion überstanden haben, nur noch halb so lange als "genesen" wie zuvor. Geimpfte gelten volle sechs Monate als genesen.

Und das, obwohl es Studien gibt, die augenscheinlich nahelegen, dass eine überstandene Infektion besser schützen würde als eine Impfung. Augenscheinlich, denn die Lage ist wesentlich komplizierter als das. Prinzipiell müsse man zunächst festhalten, dass der Genesenenschutz ein sehr individueller ist, meint Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie gegenüber der Tagesschau. "Der Schutz hängt sowohl von der Variante und der Menge des Virus, als auch vom Verlauf ab. Leichte Verläufe haben oft eine geringere Immunantwort zur Folge", sagt Falk.

Impfungen verlässlicher als Infektionen

Was sie damit meint, ist, dass nicht jeder Mensch gleich viele Antikörper durch eine Infektion produziert, weil jedes Immunsystem unterschiedlich arbeitet. Prinzipiell ähneln sich eine Infektion und Impfung jedoch: Beide regen das Immunsystem an. Viren sollen durch Spike-Proteine, für die das Coronavirus bekannt ist, unschädlich gemacht werden. Idealerweise wird im gleichen Schritt eine Erinnerung an das Virus aufgebaut und der Körper kann sich auch zukünftig gegen das Virus schützen. Bei einer Impfung erhalten Menschen immer gleich viel Impfstoff. Dadurch entstehen, je nach Person, mehr oder weniger Abwehrkräfte. Infektionen haben eine ungleich höhere Streuung. So könnte es ein, dass Genesene nach einem leichten Corona-Verlauf so gut wie keine Abwehrkräfte haben.

Ergänzend dazu gibt es mehrere Studien, die zwar noch kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen haben, aber nahelegen, dass Genesene besser geschützt seien als Geimpfte. Allerdings sind diese Studien laut aktuellem Wissensstand veraltet, weil sie keinerlei Rückschluss auf die aktuell vorherrschende Omikron-Variante zulassen. Das erklärt der Immunologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Er ist der Ansicht, dass eigentlich jede Mutation des Coronavirus noch einmal neu bewertet werden müsse. Nur so könne man feststellen, was am besten vor einer Infektion schütze. Recht gibt ihm der Verlauf der bisherigen Mutationen. Während es bei der Alpha-Variante noch so war, dass zweifach Geimpfte besser geschützt waren als Genesene, war bei der Delta-Variante ein Genesener (idealerweise vorher geimpft) besser geschützt. "Wie das jetzt mit Omikron ist, das wissen wir im Sommer", meint Förster gegenüber dem BR. Dieses sich wechselnde Infektionsmuster wurde von einer Studie, die von Forschenden aus den USA bei "Centers for Diseasee Control and Prevention“ veröffentlicht wurde, bestätigt.

Omikron-Erkrankung keine Alternative zu einer Impfung

Besonders Omikron hat jedoch eine neue Dynamik in die Bewertung gebracht. Denn im Vergleich zu vorangegangenen Virus-Varianten schützt eine durchgemachte Omikron-Infektion nur noch unwesentlich vor einer erneuten Infektion. Das Robert-Koch-Institut schildert dazu in einer Stellungnahme: "Die bisherige wissenschaftliche Evidenz deutet darauf hin, dass Ungeimpfte nach einer durchgemachten Infektion mit der Delta-Variante oder einer früheren Virus-Variante einen im Vergleich zur Reinfektion mit der Delta-Variante herabgesetzten und zeitlich noch stärker begrenzten Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion mit der Omikron-Variante haben."

Das bedeutet: Menschen, die eine vorherige Corona-Mutation überstanden haben, haben laut britischen Forschenden nur noch einen Schutz zwischen 40 und 60 Prozent vor einer Neuinfektion mit Omikron. Bei der Delta-Variante waren es nach überstandener Erkrankung mehr als 90 Prozent. Auch eine überstandene Omikron-Erkrankung ist kein effektiver Schutz. Das stellte eine Preprint-Studie aus den USA fest. Demnach hatten zweifach Geimpfte, die sich mit der Omikron-Mutation infizierten, nur ein Drittel der Antikörper im Vergleich zu geboosteten Menschen.

Reinhold Förster weist gegenüber dem Bayerischen Rundfunk darauf hin, dass diese Studie ebenfalls noch nicht "peer-reviewed" wurde. Zudem sei die Gesamtzahl der Infizierten (14) sehr klein. Belastbar sei die Studie daher nicht. Dennoch hält er die in der Studie vermittelten Tendenzen für realistisch. "Das Omikron-Virus wird bei Immunisierten relativ schnell abgefangen, in erster Linie im oberen Respirationstrakt. Das heißt, es dringt nicht tief genug ein, um profunde Immunantworten zu produzieren." Deshalb sieht Förster die Möglichkeit, dass viele der aktuell mit Omikron infizierten schnell wieder ihre ausgebildete Immunantwort verlieren.

Eine starke Immunantwort benötigt vor allem Zeit

Für eine effektive Immunantwort sei es wichtig, dass das Immunsystem mehrfach mit dem Erreger konfrontiert werde. Das erklärt die Münchner Virologin Ulrike Protzer. Wurde das Immunsystem dreimal mit dem Erreger konfrontiert, baue sich eine starke Immunantwort auf. Das belegt auch eine Studie von Protzer zu dieser Thematik.