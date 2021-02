Friseur-Hausbesuche während des Corona-Lockdown

Darf es ein neuer Haarschnitt sein? Menschen, die viel Wert auf ihre Haarpracht legen, haben im aktuellen Corona-Lockdown das Nachsehen, denn die Friseur-Salons sind seit Mitte Dezember geschlossen. Viele Verzweifelte stellen sich die Frage: Darf der Friseur zu mir nach Hause kommen?

Darf der Friseur Hausbesuche machen?

Viele Dienstleistungen stehen aufgrund der Lockdown-Regeln still: Kosmetik-, Nadel- und Sonnenstudios oder Baumärkte bleiben geschlossen. Auch Friseur-Salons müssen noch mindestens bis zum 14. Februar dicht sein - und das, obwohl die Haare munter weiter sprießen. Da Not nun mal erfinderisch macht, greift so manch einer selbst zu Schere und Rasierapparat. Der "do-it-yourself"-Ansatz ist allerdings nichts für jeden.

Generell ist es für einige Branchen erlaubt, ihre Dienstleistungen und die damit inbegriffenen Hausbesuche durchzuführen. Das gilt insbesondere für Elektriker, Klempner oder Monteure. Im Gegensatz zu diesen Tätigkeiten ist eine frisch gemachte Frisur leider nicht von lebenswichtiger Bedeutung.

Friseure dürften theoretisch - ebenso wie andere Dienstleister - Hausbesuche machen, es würden jedoch alle Hygienebestimmungen wie sonst auch gelten. Eine besondere Hürde stellen hier vor allem die 1,5-Meter Sicherheitsabstand dar. Die sind beim Haareschneiden wohl eher hinderlich.

Selbst wenn es einen Weg gäbe, Hausbesuche der Friseure trotz Hygienebestimmungen praktikabel zu gestalten: Hausbesuche sind nicht möglich. In der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung heißt es wörtlich: "Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, wie zum Beispiel Friseure, [...] sind untersagt." Somit handelt es sich nicht nur um eine Sache der Hygienevorschriften, sondern um eine allgemeine Tätigkeitsuntersagung und diese ist unabhängig vom Ort.

Heftige Konsequenzen drohen

Sowohl Kunden als auch Friseuren droht eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Laut bayerischem Bußgeldkatalog bedeutet das für den Friseur eine Strafe in Höhe von mindestens 5.000 Euro. Kunden können mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 250 Euro rechnen.

Es ist also noch etwas Geduld gefragt, bis man wieder regelmäßig zum Frisieren gehen kann. In der Zwischenzeit bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als sich auf die eigenen Fähigkeiten oder die der Freunde und Verwandten zu verlassen. Wer es kaum aushält, kann bereits den ersten Friseurbesuch nach dem Lockdown planen: Die inFranken.de-Leser haben ihre Top-10 der besten Friseure Frankens gekürt!