Wenn man sich nicht gut fühlt und grippeähnliche Symptome aufweist, greifen viele Menschen gerne zu Schmerzmitteln, um ihr Leiden zu lindern. Bei der Impfung gegen das Coronavirus können als Impfreaktion ebendiese grippeähnlichen Symptome auftreten. Forscher raten aber vom Griff zur Tablette ab.

Schmerzmitteleinnahme bei Impfung: Bisher eine als unbedenklich eingestufte Handlung

Wie ein Artikel der Gießener Allgemeine besagt, zählen vor allem Fieber, Gliederschmerzen und der sogenannte "Covid Arm" zu den häufigsten Impfreaktionen nach einer Impfung gegen das Coronavirus. Unter diesem Begriff versteht man eine der Impfung geschuldete Hautreizung bis hin zu Juckreiz und Schmerzen um die Einstichstelle am Arm. Auch Symptome, die denen einer Grippe ähneln, können auftreten - egal mit welchem Vakzin man geimpft worden ist.

Der Griff zu gängigen Schmerzmitteln, für die man zumeist nicht einmal eine Verschreibungspflicht braucht, ist in diesem Falle nachvollziehbar. Schließlich möchte niemand mehr leiden, als nötig. Paracetamol oder Ibuprofen werden deshalb häufig auch schon vorbeugend eingenommen, obwohl die Betreffenden noch über gar keine Leiden klagen. Nach Stand des 11.01.2021 hat das Robert-Koch-Institut (RKI) genau diesen Schritt auch in ihrem Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung empfohlen.

Deshalb hat man die Einnahme von Paracetamol oder Ibuprofen bei Fieber und Schmerzen nach der Impfung bisher als unbedenklich eingestuft. Allerdings deutet sich jetzt an, dass eine zu frühe Einnahme besagter Medikamente sogar den Impfschutz beeinträchtigen könnte. Daher wird genau zu diesem Thema gerade geforscht.

Forscher warnen: Schmerzmitteleinnahme kann zu verringertem Impfschutz führen

Forschende der University of British Columbia in Vancouver gehen in einer aktuellen wissenschaftlichen Erhebung der Frage nach, ob Schmerzmittel bei einer Corona-Impfreaktion überhaupt eingenommen werden sollten. Ein Vordruck zu dieser Untersuchung erscheint demnächst in der Fachzeitschrift "Chest". "Angesichts der Verfügbarkeit von rezeptfreien Fiebermitteln wird erwartet, dass potenziell Millionen auf der Welt sie nutzen, um akute systemische Nebenwirkungen in Verbindung mit der COVID-19-Impfung zu mäßigen", vermuten die Forschenden.

Das könnte aus dem Grund problematisch sein, da schon mehrere Studien zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Einnahme von Schmerzmitteln direkt vor, oder direkt nach einer Impfung zu einer Senkung des Impfschutzes führen könne. Die Forscher betonen aber auch, dass bisher nicht alle der durchgeführten Studien zu diesem Ergebnis gekommen sind.

Eine Immunreaktion nach einer Impfung ist ein Zeichen dafür, dass der Körper mit der Bildung von Antikörpern beschäftigt ist. Wird diese Impfreaktion aber unterdrückt, könnte das negative Folgen für den Impfschutz bedeuten. Das Gesundheitsportal aponet.de schreibt, "durch eine unterdrückte Immunreaktion könnte theoretisch die Antikörperbildung und somit die Wirkung der Impfung geschmälert werden." Dies gilt im Übrigen nicht nur für Impfungen gegen das Coronavirus, sondern für sämtliche Impfungen.

Erst ab einer Zeitspanne von Stunden bis Tagen ist das Medikament unbedenklich

Eine Studie aus dem Fachmagazin "The Lancet" konnte nachweisen, dass die Einnahme von Paracetamol zur Vorbeugung von Impfreaktionen bei einer Gruppe von Kindern das Maß an Immunität gegen die Krankheit tatsächlich vermindert hat. Eine Studie von 2014, die diesen Sachverhalt bei Erwachsenen untersucht hat, hat ergeben, dass die Gabe von Paracetamol unmittelbar nach der Impfung den Impfschutz sinken ließ. Nach einer Zeitspanne von sechs Stunden hat die Einnahme des Schmerzmittels keinen Einfluss mehr auf die Immunantwort im Körper.

Speziell für die Corona-Impfstoffe, die momentan verimpft werden oder im Gespräch sind: Biontech, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson wurden noch keine Untersuchungen angestellt.

Eine Studie zum kürzlich bewilligten (und wieder pausierten) Astrazeneca-Vakzin erwähne zwar, dass die vorsorgliche Einnahme von Paracetamol die Fähigkeit des Impfstoffes, eine Immunreaktion im Körper auszulösen, nicht beeinträchtige. Die Forscher in Kanada merkten allerdings an, dass zu dieser Studie keine Daten veröffentlicht worden seien. Außerdem ist nicht sicher, ob die Ergebnisse sich auch auf Impfstoffe des Typs mRNA, etwa Biontech und Moderna, anwenden lassen, da der Impfstoff von Astrazeneca ein Vektorimpfstoff ist. Bei Moderna seien keine Daten zur Verwendung von Fiebermitteln veröffentlicht worden, Biontech und Pfizer hätten lediglich erwähnt, dass der Einsatz von Fiebermitteln mit steigender Dosierung und Zahl der Dosen steige. Zur Immunogenität sei nichts bekannt gegeben worden.

WHO spricht Empfehlung aus: Auf den Zeitpunkt der Einnahme kommt es an

Völlig pandemieunabhängig empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention grundsätzlich keine Schmerzmittel jeglicher Art unmittelbar vor oder nach einer Impfung einzunehmen. In den Tagen nach der Impfung sei eine Einnahme unbedenklich und ein guter Weg um mit den impfreaktionsbedingten Symptomen besser klar zu kommen.

