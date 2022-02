Kommt das Coronavirus von einer Fledermaus?

Fledermäuse und Corona: Seit Beginn der Pandemie werden das Virus und das Tier in Zusammenhang gebracht. Unter anderem gab es das Gerücht, dass jemand eine Fledermaus gegessen und damit die Pandemie ausgelöst habe. Und auch wenn der Virologe Christian Drosten eine andere Quelle als Ursprung des Virus ausmacht, so lässt sich der Zusammenhang zwischen Coronaviren und den kleinen Blutsaugern nicht von der Hand weisen. Am 16. Februar 2022 wurde beispielsweise eine Studie von Forschenden des Pasteur-Institutes in Paris im Fachmagazin "Nature" veröffentlicht, die neue Erkenntnisse bringt. Denn: Ein bei den Fledermäusen gefundener Virustyp, der "Banal-52" genannt wird, stammt zu 96,8 Prozent mit dem Erbgut von SARS-CoV-2 überein.

Hunderte Fledermäuse untersucht: So gingen die Forschenden vor

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklärten, dass sie von insgesamt 645 Fledermäusen Urin-, Speichel- und Kotproben gesammelt und untersucht haben. Den übereinstimmenden Virustyp fanden sie dann letztendlich bei drei Hufeisennasen-Fledermäusen. "Wir fanden heraus, dass sich die Rezeptoren dieser Viren von denen des Coronavirus nur durch ein oder zwei Reste an der Schnittstelle unterscheiden. Sie binden sich effizienter an das Spike-Protein als das ursprüngliche Coronavirus aus Wuhan."

Schon Ende des vergangenen Jahres ist in Großbritannien in einer Untersuchung der University of East Anglia gelungen, ein bislang unbekanntes Coronavirus bei Fledermäusen nachzuweisen. Dass Fledermäuse Coronaviren transportieren können, ist prinzipiell nichts Besonderes. Rund 3000 Coronaviren-Arten werden von Fledermäusen transportiert, wie der Deutschlandfunk berichtet. Ein Teil von ihnen ist für den Menschen als Bedrohung wahrzunehmen, darunter zählen zum Beispiel Mers, Sars oder Sars-CoV-2. In Großbritannien wurde nun ein bislang unbekanntes Coronavirus nachgewiesen, das derselben Untergattung wie Sars oder Sars-Cov-2 angehört. Weitere Forscherinnen und Forscher konnten schon in der Vergangenheit Corona-verwandte Viren in China, Thailand und Kambodscha nachweisen.

Der Grund für die Gefährlichkeit mancher Coronaviren liegt in der Struktur des Virus. Da die meisten Coronaviren nicht in der Lage sind an die menschliche Zelle anzudocken, stellen diese auch keine Bedrohung für ihn dar. Selbiges gilt auch für das neu entdeckte Coronavirus. Dessen Rezeptoren machen es ihm aktuell nicht möglich, einen Menschen zu infizieren.

Durch Fledermäuse konnte Virus mutieren

Dadurch ist die Gefahr allerdings noch nicht ganz gebannt. Tatsächlich liegt dennoch ein Risiko in Fledermäusen als Träger von den Coronaviren. In einer Mitteilung der University of East Anglia beschreibt Professor Andrew Cunningham Fledermäuse als einen "melting-pot" (dt. Schmelztiegel) für Coronaviren. Sollte eine Fledermaus sich ebenfalls mit Sars-CoV-2 infizieren, dann könnte das neuartige Virus mutieren und die Rezeptorenstruktur von Sars-CoV-2 übernehmen - und somit zur Gefahr für den Menschen werden.

Dementsprechend raten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Vorsicht im Umgang mit Fledermäusen und anderen wilden Tieren. Eine Infektion mit dem Sars-CoV-2 Virus könnte ernsthafte Folgen haben. Professorin Diana Bell rät sogar zu weltweiten Maßnahmen im Umgang mit Fledermäusen und anderen wilden Tieren. Abschließend stellt sie allerdings nochmal klar, keine generelle Panik gegenüber Fledermäusen erzeugen zu wollen: "Wie alles Wildleben stellen sie keine Bedrohung dar, solange man sie in Ruhe lässt".