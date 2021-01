FFP2 oder OP-Masken? Krankenhaus-Ärzte mit überraschender Meinung

Auch wenn von Bund und Ländern beschlossen wurde, dass neben FFP2-Masken beim Einkaufen und im ÖPNV auch medizinische OP-Masken getragen werden können, gilt in Bayern eine andere Regelung. Der Freistaat besteht auf eine FFP2-Maskenpflicht in diesen Bereichen. Wie der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erläutert, hält er es für wahrscheinlich, dass die bayerische Maßnahme weltweit einmalig sei. Er selbst fände die Idee einer FFP2-Maskenpflicht gut, allerdings müsste es zwingend Angebote für einen kostenlosen Zugang zu den Masken und eine Anleitung zum Tragen geben. Wie es sich mit der Maskenpflicht bei Kindern verhält, erfahren Sie hier.

Fazit:

Krankenhaus-Hygieniker sind sich einig, dass OP-Masken einen ausreichenden Schutz in der Corona-Pandemie bieten. Vorausgesetzt, sie werden richtig getragen. OP-Masken oder auch medizinische Masken seien einfacher in der Handhabung und "luftdurchlässiger" als FFP2-Masken. Hätte alle Bundesländer eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt, wie Bayern es getan hat, wäre es zu einem Versorgungsengpass an wichtigen Stellen, wie Krankenhäusern oder in der Pflege, gekommen. Aus diesen Gründen sprechen sich die Krankenhaus-Hygieniker deutlich für das Tragen von medizinischen Masken aus.

nw

Symbolbild: In Bayern gilt eine FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen und im ÖPNV. In Rest-Deutschland sind auch OP-Masken erlaubt. Wäre das nicht so, würden Krankenhaus-Hygieniker ein echtes Problem in der Maskenpflicht sehen. Foto: Daniel Martin Perez, adobestock.com