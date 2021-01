FFP2-Maskenpflicht ab Montag in Bayern: Was bringen die Schutzmasken?

Ab Montag, 18. Januar 2021, gilt in Bayern eine FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen und im ÖPNV.

Die Masken schützen nicht nur andere, sondern auch Sie selbst.

Alles, was Sie zu der Maßnahme wissen sollten, lesen Sie hier.

Bayern verschärft die Maskenpflicht: Die nachweisbar hochwirksame FFP2-Maske wird in Bayern Pflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr. Die Regelung gilt ab Montag, 18. Januar 2021.

Ob in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Einkaufen oder mittlerweile auch auf öffentlichen Plätzen in Innenstädten: Die Alltagsmaske* bestimmt schon lange das Bild, wenn wir uns in der Öffentlichkeit bewegen. Mittlerweile hat sich fast ein jeder daran gewöhnt, und wir nutzen sie stellenweise sogar als Mode-Statement.

Und das hat auch seinen Grund: Der Mund-Nasen-Schutz hilft nachweislich bei der Eindämmung des Coronavirus - am effektivsten in Kombination mit weiteren Schutzmaßnahmen. Das bestätigen unter anderem die Experten vom Robert-Koch-Institut.

Wirksamer als ein Stück Stoff (wie zum Beispiel die selbst genähten "Community-Masken") ist aber nachweislich die sogenannte FFP2-Maske*. Deshalb legt Bayern nun dementsprechend bei der Maskenpflicht nach. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um FFP2-Masken haben wir hier für Sie zusammengefasst.

FFP2-Maske: Was bedeutet das eigentlich?

FFP steht für "Filtering Face Pieces", also grob übersetzt in etwa "filternde Gesichtsmaske". Dabei gibt es den Standard 1-3 mit unterschiedlicher Schutzwirkung: 1 schützt am wenigsten, lässt also am meisten Partikel durch, 3 schützt am besten. FFP2 bedeutet, dass die Maske eine Schutzwirkung von mindestens 94 Prozent hat. Eine FFP3-Maske schützt sogar bis zu 99 Prozent, allerdings fällt das Atmen darunter deutlich schwerer. Gerade für den längeren Einsatz ist daher die FFP2-Maske der Mund-Nasen-Schutz der Wahl.

FFP2-Masken* bekommen Sie aktuell voraussichtlich noch in der Apotheke Ihres Vertrauens, im Drogerie- oder gut sortierten Supermarkt, doch nachdem in Bayern beschlossen wurde, dass man künftig auch beim Einkaufen und im ÖPNV eine FFP2-Maske tragen muss, dürfte ein ziemlicher Ansturm auf den wirksamen Mund-Nasen-Schutz ausbrechen. Alternativ erhalten Sie die FFP2-Masken derzeit in großer Auswahl und Stückzahl bei Amazon*.

FFP2-Masken als Chance für den Einzelhandel

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sehe in der Verwendung von FFP2-Masken an Orten, wo Menschen außerhalb der Familie näher zusammenkommen, eine Verringerung des Corona-Infektionsrisikos, so das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Auch die Chance für die perspektivische Wiederöffnung von Wirtschaftsbranchen, wie zum Beispiel des Handels, nach dem jetzigen Lockdown statt einer weiteren wochenlangen Verlängerung sei mit FFP2-Masken möglich.

Aiwanger erklärt: "Das Tragen von FFP2-Masken reduziert die Ansteckungsgefahr auf ein Minimum. Niemand käme beispielsweise auf die Idee, einen Corona-Rachenabstrich mit einer einfachen Mund-Nasen-Bedeckung vorzunehmen. Bei Verwendung hochwertiger FFP2/FFP3-Masken geht man davon aus, dass selbst in dieser gefährlichen Situation der Maskenträger ausreichend geschützt ist. Perspektivisch ist dies also auch eine Chance für die Wiederöffnung des Einzelhandels nach dem Lockdown. Wirkungsvolle Maßnahmen zum Infektionsschutz sind besser als ein Lockdown, der zu lange dauert und die Wirtschaft weiter beschädigt. Wir brauchen in erster Linie wirkungsvolle Maßnahmen, nicht nur harte Maßnahmen, wie von Frau Merkel zuletzt angekündigt. Ich hoffe, dass die Bundespolitik diesen heutigen Beschluss zu FFP2-Masken aus Bayern zur Kenntnis nimmt.“

FFP1, FFP2, FFP3, N95: Unterschiedliche Typen von Schutzmasken

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte unterscheidet drei Maskentypen, die unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. In den Kliniken werden in erster Linie die medizinischen Gesichtsmasken oder die partikelfilternden Halbmasken verwendet. Neben den Schutzklassen FFP2 und FFP3 gibt es noch den Standard FFP1. FFP steht für "Filtering Face Pieces". Wie der Hersteller Uvex auf seiner Website informiert, filtern FFP1-Masken mindestens 80 Prozent der sich in der Luft befindlichen Partikel (bis zu einer Größe von 0,6 um). Beim Standard FFP2 müsse dieser Wert bei mindestens 94 Prozent liegen. Schutzmasken der Schutzklasse FFP3 indes böten den "größtmöglichen Schutz vor Atemluftbelastung" (99 Prozent).