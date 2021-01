FFP2-Masken: Öko-Test gibt Tipps zu Kauf, Sicherheit und Reinigung

Öko-Test gibt Tipps zur Kauf, Sicherheit und Reinigung von FFP2-Masken

zur Bayernweite FFP2- Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und im Einzelhandel

im öffentlichen Verkehr und im Einzelhandel FFP2-Masken schützen besser als Alltagsmasken

Achten Sie auf die Zertifizierung

FFP2-Masken sollten zur Reinigung nicht in die Waschmaschine, sondern in den Backofen

Die FFP2-Masken ("Filtering Face Piece") sind seit dem 18. Januar in Bayern im öffentlichen Verkehr und im Einzelhandel Pflicht. Zertifizierte Masken müssen mindestens 95 Prozent der Partikel aus der Luft filtern, was das Risiko, Virus-belastete Aerosole zu übertragen, minimiert. Öko-Test gibt Tipps rund um die Sicherheit, Reinigung und den Kauf der FFP2-Masken.

FFP2-Masken: Öko-Test gibt hilfreiche Tipps

Die bayernweite FFP2-Maskenpflicht wirft bei den Verbrauchern einige Fragen auf: Was gibt es beim Kauf zu beachten? Wie gelange ich an sichere Modelle, die zertifiziert sind? Wie oft kann die Maske getragen werden und was gibt es bei der Reinigung zu beachten? Öko-Test hat sich dieser Fragen angenommen und gibt Auskunft über die drängendsten Fragen zu den FFP2-Masken.

Im Gegensatz zu den herkömmlichen OP-Masken und den selbst genähten Masken weisen FFP2-Masken eine stark erhöhte Schutzwirkung vor dem Corona-Virus auf. Im Gegensatz zu einfachen Masken schützen die FFP2-Modelle nicht nur die Mitmenschen des Trägers, sondern auch den Träger selbst. Die Wirksamkeit kommt durch die erhöhte Filterleistung des Materials der Maske zustande, welches mindestens 95 Prozent der Partikel aus der Luft filtern muss. Diese Norm muss erfüllt werden, um FFP2-zertifiziert zu sein. Einfache Masken sind hingegen nicht genormt und lassen für gewöhnlich viele Partikelteilchen durch das Material der Maske dringen.

Besonders wichtig ist es, die FFP2-Maske perfekt an das Gesicht angepasst zu tragen, sodass sie so dicht wie möglich anliegt. Dann ist sie imstande, sowohl den Maskenträger, als auch dessen Umwelt vor einer Übertragung zu schützen. Eine Studie, die in dem Fach-Magazin "Science Advances" veröffentlicht wurde, weist darauf hin, dass Aerosole des Maskenträgers durch die FFP2-Maske auf 0,1 Prozent der Menge, die ohne Maske ausgestoßen worden wäre, minimiert werden konnte. Das bedeutet, dass FFP2-Masken effektiv den Aerosoldurchlass verringern. Aus diesem Grund eignen sich die Masken für alle Bereiche, in denen nicht genügend Abstand genommen werden kann: beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Für eine sehr lange Tragedauer sind sie allerdings nicht gemacht, da sie auf Dauer zu Atembeschwerden führen können.

DIN, CE, N95 - woran erkenne ich eine sichere FFP2-Maske?

Schon alleine die diversen Bezeichnungen, mit denen man konfrontiert wird, wenn man online nach FFP2-Masken schaut, können verwirrend sein. Unter anderem taucht hierbei die DIN-Kennzeichnung EN 149:2009-08 auf: Diese gibt Hinweis darauf, dass die Kennzeichnung der Maske in Europa erfolgt ist und sie einen nachgewiesenen Filterschutz von 95 Prozent aufweist. Das CE-Zeichen finden Sie in Kombination mit einer vierstelligen Nummer, welche Ihnen Informationen über die Teststelle gibt, die die Maske geprüft hat. Um die Teststelle anhand der Nummer zu erfahren, gehen Sie am besten auf die Website der Europäischen Kommission. Ist eine Maske mit der Bezeichnung N95 oder KN95 beschriftet, handelt es sich um ein Modell mit chinesischem oder amerikanischem bzw. kanadischem Standard. Diese Masken können als FFP2-zertifiziert angesehen werden, allerdings gibt es hinsichtlich der Qualität keine überprüfte Sicherheit.

In der Vergangenheit wurden FFP2-Masken regelmäßig zurückgerufen, da sie nicht zertifiziert waren und aus diesem Grund womöglich nicht umfänglich schützen. Zuständig für diese Rückruf-Aktionen ist RAPEX, das Schnellwarnsystem der Europäischen Union. Auf der Website produktwarnung.eu können Sie sich über alle aktuellen Masken-Rückrufe informieren.

Erhältlich sind die unsicheren, da nicht ausreichend zertifizierten FFP2-Masken in erster Linie im Internet, wo sie teilweise zu Schleuderpreisen zu kaufen sind. Deshalb gilt es auch beim Kauf der Masken einiges zu beachten und genau hinzusehen.

Worauf sollte ich beim Kauf von FFP2-Masken achten?

Wer sich mit FFP2-Masken eindecken möchte, tut dies in erster Linie in Apotheken, im Einzelhandel oder im Internet. Dabei gibt es einiges zu beachten, damit Sie nicht an ein unsicheres Produkt geraten. Erstens: Kaufen Sie keine Masken mit Ventil. Diese führen dazu, dass Sie als Träger zwar geschützt sind, Ihre Aerosole jedoch an Ihre Mitmenschen weitergeben. Zudem sollten Sie sehr hellhörig sein, was unschlagbar günstige Angebote im Internet angeht. Denn kaufen Sie die FFP2-Masken beispielsweise in der Apotheke schlagen diese mit mindesten vier bis sechs Euro zu Buche. Deshalb sollten Sie beachten, ob die Masken sowohl mit einem CE- als auch mit einem DIN-Kennzeichen markiert sind. Nicht zuletzt ist es auch wichtig, dass die Maske dem Gesicht perfekt angepasst wird - gerade bei bärtigen Männern kann das oftmals zu Problemen führen.