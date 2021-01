Von FFP2-Maske wird Pflicht beim Einkaufen und im ÖPNV in Bayern: Das müssen Sie wissen

Bayern verschärft die Maskenpflicht: Die nachweisbar hochwirksame FFP2-Maske wird in Bayern Pflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr. Die Regelung gilt ab Montag, 18. Januar 2021.

Ob in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Einkaufen oder mittlerweile auch auf öffentlichen Plätzen in Innenstädten: Die Alltagsmaske* bestimmt schon lange das Bild, wenn wir uns in der Öffentlichkeit bewegen. Mittlerweile hat sich fast ein jeder daran gewöhnt, und wir nutzen sie stellenweise sogar als Mode-Statement.

Und das hat auch seinen Grund: Der Mund-Nasen-Schutz hilft nachweislich bei der Eindämmung des Coronavirus - am effektivsten in Kombination mit weiteren Schutzmaßnahmen. Das bestätigen unter anderem die Experten vom Robert-Koch-Institut.

Wirksamer als ein Stück Stoff (wie zum Beispiel die selbst genähten "Community-Masken") ist aber nachweislich die sogenannte FFP2-Maske*. Deshalb legt Bayern nun dementsprechend bei der Maskenpflicht nach.

FFP2-Maske: Was bedeutet das eigentlich?

FFP steht für "Filtering Face Pieces", also grob übersetzt in etwa "filternde Gesichtsmaske". Dabei gibt es den Standard 1-3 mit unterschiedlicher Schutzwirkung: 1 schützt am wenigsten, lässt also am meisten Partikel durch, 3 schützt am besten. FFP2 bedeutet, dass die Maske eine Schutzwirkung von mindestens 94 Prozent hat. Eine FFP3-Maske schützt sogar bis zu 99 Prozent, allerdings fällt das Atmen darunter deutlich schwerer. Gerade für den längeren Einsatz ist daher die FFP2-Maske der Mund-Nasen-Schutz der Wahl.

FFP2-Masken* bekommen Sie aktuell voraussichtlich noch in der Apotheke Ihres Vertrauens, im Drogerie- oder gut sortierten Supermarkt, doch nachdem in Bayern beschlossen wurde, dass man künftig auch beim Einkaufen und im ÖPNV eine FFP2-Maske tragen muss, dürfte ein ziemlicher Ansturm auf den wirksamen Mund-Nasen-Schutz ausbrechen. Alternativ erhalten Sie die FFP2-Masken derzeit in großer Auswahl und Stückzahl bei Amazon*.

RKI bestätigt: Schutzmasken sind wirksam

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat mittlerweile die Wirksamkeit von Schutzmasken* im Kampf gegen das Coronavirus bestätigt. Die Forscher sammelten im Hinblick eines Rapid Review Studien zur Wirksamkeit sogenannter "nicht-pharmazeutischer Interventionen" zur Bekämpfung des Coronavirus, die in diversen Fachzeitschriften veröffentlicht worden sind. Zu diesen Interventionsmaßnahmen gehört auch die Maske*. Diese Überblicks-Studie konnte insgesamt 27 Studien ausmachen, die eindeutig auf die Vorteile des Mund-Nasen-Schutzes hinwiesen.

Dabei stellte sich heraus, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, gepaart mit dem Verbot großer Versammlungen und der Schließung von Schulen und vermehrter Arbeit aus dem Home Office, zu einer Senkung der Infektionszahlen führte. Das Zentrum für Internationalen Gesundheitsschutz des RKI führte dazu eine groß angelegte Längsschnittanalyse in 37 Ländern durch, die die Wirkung dieser Maßnahmen feststellen möchte. Das Ergebnis: Auch in dieser Analyse kommen die Forscher zu dem Schluss, dass das Tragen von Masken gemeinsam mit den weiteren Maßnahmen zu sinkenden Infektionszahlen führt.

Maske minimiert Risiko: Absolute Sicherheit dennoch nicht gewährt

Der gewöhnliche Mund-Nasen-Schutz* bietet laut dem Online-Portal Ärzte-im-Netz keinen 100-prozentigen Schutz vor Partikeln, die die Maske durchdringen. Deren Anzahl wird jedoch stark minimiert, da die Maske die Tröpfchen abfängt und so verhindert, dass ein Großteil der Partikel direkt auf unsere Schleimhäute gelangt. Mittelgroße, in der Luft schwebende Partikel gelangen dennoch durch die Maske. Der Epidemiologe Holger Schünemann kam in einer Analyse mehrerer Studien zu dem Schluss, dass das Maskentragen das Infektionsrisiko um 80 Prozent senken kann - und das gilt sogar für ganz einfache OP-Masken.

Die FFP2-Masken, die nun in Bayern zur Pflicht beim Einkaufen und im ÖPNV werden, bieten einen Schutz von mindestens 94 Prozent.

Beim Sprechen verteilen wir unbemerkt Aerosole in der Luft, die von anderen eingeatmet werden. Diese Aerosole können potentiell das Coronavirus beherbergen und so andere infizieren. Dabei dient die Maske* vor allem dem Schutz anderer Menschen. Auch beim Atmen werden schon solche Aerosole ausgestoßen, jedoch in einer geringeren Partikelgröße. Wer singt oder hustet, verteilt größere Partikel an seine Umwelt und damit potentiell auch mehr Viren.

Wichtig: Kaufen Sie keine Schutzmaske mit Ausatemventil - diese schützt ihre Mitmenschen nicht so effektiv!