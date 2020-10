"Falsch positive" Corona-Testergebnisse sorgen für Diskussionen zwischen Forschung und Politik.

Diese sorgen teilweise für falsche Quarantänemaßnahmen und Verunsicherung in der Bevölkerung.

"Falsch positive" Corona-Testergebnisse sorgen derzeit für Verwirrung. "Was stimmt denn nun? Infiziert oder nicht?", fragen sich immer mehr Kommentatoren in sozialen Netzwerken. Dies nährt nicht nur die kruden Theorien von Verschwörungstheoretikern, die unter anderem behaupten, die Corona-Krise sei "frei erfunden", sondern stellt auch die Teststrategie Deutschlands als fragiles Gebilde dar. Fakt ist: "Falsch positive" Testergebnisse gibt es. Erst kürzlich sorgten drei davon bei den Würzburger Kickers für Unsicherheit. Im Nachgang der angeordneten Quarantäne fiel auf: Ein Spieler und zwei Co-Trainer waren gar nicht infiziert. Das Ergebnis des Corona-Tests sei schlichtweg falsch, teilte das zuständige Labor rund 24 Stunden nach Erhalt des Befundes fest. Aber was bedeutet eigentlich "falsch positiv"?

Corona-Tests: So entstehen "falsch positive" Ergebnisse

Um Infektionen mit dem Coronavirus "Sars-CoV-2" erkennen zu können, werden sogenannte "PCR"-Tests eingesetzt. Diese Tests können Sequenzen des Virus-Erbgutes auf einem Nasen-Rachen-Abstrich feststellen. Wie im Fall der Würzburger Kickers zeigen Tests allerdings auch positive Ergebnisse an, obwohl in der Probe kein Erbgut von "Sars-CoV-2" vorhanden war. In einem solchen Fall ist von einem "falsch positiven" Corona-Testergebnis die Rede.

Zur "Spezifität" eines "PCR"-Tests, die Fähigkeit des Tests Infektionen erkennen zu können, werden von führenden Laboren und vom "Robert-Koch-Institut" kaum Details veröffentlicht. Das "RKI" spricht lediglich davon, dass die Spezifität der "PCR"-Tests bei "korrekter Durchführung und Bewertung" bei "nahezu 100 Prozent" liege. Zudem geht das Institut von "einer sehr geringen Zahl falsch positiver Befunde aus, die die Einschätzung der Lage nicht verfälscht."

Wenn Corona-Tests prinzipiell verlässliche Ergebnisse liefern, liegen Verwechslungen oder technische Schwierigkeiten als mögliche Ursachen auf der Hand - jedoch ohne eine Einschätzung von behördlicher Seite, wie wahrscheinlich das ist.

"Falsch positive" Corona-Tests: Bislang keine Studien zu dem Phänomen

Ausführliche Studien, wie es tatsächlich zu "falsch positiven" Corona-Tests kommt, fehlen bislang. Dennoch haben sich einige Forscher bereits dazu geäußert. Beispielsweise veröffentlichte das "Netzwerk evidenzbasierte Medizin" Hochrechnungen, dass die Spezifität aller Corona-Tests bei Nicht-Infizierten lediglich bei 95 Prozent liege. Das berichtet die Berliner Zeitung und verweist zusätzlich darauf, dass das Gesundheitsamt Frankfurt ähnliche Modellrechnungen veröffentlicht hat.

Doch wie realistisch sind diese Einschätzungen? Kaum. Das "RKI" und die Bundesregierung sprechen regelmäßig davon, dass wöchentlich rund eine Million Tests gemacht werden. Läge der Spezifitätswert in einem solchen Bereich müsste es Tausende positiv Getestete im fünfstelligen Bereich geben. Tatsächlich waren lediglich 0,6 Prozent aller Tests überhaupt positiv - die tatsächlich Corona-Infizierten einberechnet. Die Modellrechnungen hinken also der Realität hinterher. Darüber berichtet unter anderem das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) kritisierten die Veröffentlichungen des Netzwerkes. "Ich finde diesen Text polemisch und emotional, sicherlich nicht evidenzbasiert", so Drosten. "Mit Studien wurde kaum gearbeitet. Der Ton war politisch, nicht wissenschaftlich", ergänzte Lauterbach. Das Netzwerk reagierte im Anschluss auf die Vorwürfe. In der Stellungnahme gehen die Experten unter anderem darauf ein, dass es kaum Studien mit aussagekräftigen Stichproben zur Thematik gebe.

Fazit: Bislang ist unklar, welchen Einfluss "falsch positive" Corona-Testergebnisse auf Gesamtinfektionszahlen haben und ob diese eine verzerrende Wirkung zeigen. Zudem ist nicht geklärt, was die Ursachen solcher Testergebnisse sind.

