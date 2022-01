Der britische Forscher Hudson-Peacock hat drei häufiger Fehler bei der Durchführung von Corona-Tests erläutert.

Viele sind sicherlich der Meinung, dass sie bereits wissen, wie Corona-Schnelltests durchgeführt werden. Doch - weit gefehlt.

Was die Wenigsten wissen – beim Selbsttest gelten die gleichen Regeln wie einer Teststation. Daher ist laut RTL News die Vorbereitung für das Testen besonders wichtig. Das bedeutet beispielsweise, dass 30 Minuten vor dem Test nichts gegessen oder getrunken werden soll. Weiterhin ist es wichtig, dass die Personen ihre Hände vorher gründlich waschen und ihre Nasen putzen.

Auch interessant: Je nach Kohlensäuregehalt der Getränke, die vor dem Test konsumiert worden sind, kann der Test sogar fälschlicherweise positiv sein, wie Hudson-Peacock erläutert.

Ein weiterer häufiger Fehler sei, dass Testende immer wieder an den falschen Stellen ihren Abstrich durchführen. Die meisten Schnelltests werden in der Nase durchgeführt. Da aber gerade zu Anfang der Corona-Pandemie auch viele Kits für den Rachen verkauft wurden, verwechseln einige die Testkits bis heute. "Ein fataler Fehler", meint Dr. Hudson-Peacock. Denn: Rachenproben, die eigentlich aus der Nase entnommen werden sollten, könnten fälschlicherweise ein positives Ergebnis zeigen.

Laut dem Forscher ist es außerdem sehr wichtig, den Corona-Test genau zu beobachten. Jede noch so schwache Linie ist eine Linie und sollte aufhorchen lassen.

Taucht innerhalb einer halben Stunde nach dem Testen bei dem Anzeigefenster ein zweiter Strich auf, bedeutet das, dass das Ergebnis positiv ist. Selbst, wenn es sich dabei nur um einen ganz hellen oder kaum sichtbaren Strich handelt.

Ein zweiter Test ist anschließend zu empfehlen und eine Selbstisolation erst einmal ratsam.

