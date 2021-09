Faktencheck zu " Tabletten für Geimpfte "

" Pfizer entwickelt tatsächlich Tabletten gegen Covid-19

Studie zum neuesten Medikament noch nicht abgeschlossen

Falschmeldungen sind nicht erst seit der Präsidentschaft des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, ein Problem der Gesellschaft. Beispielsweise behauptete Trump etwa vor laufenden Kameras, dass "der Lärm von Windrädern Krebs" verursache und ein "Friedhof" für Vögel sei. Der genaue Wortlaut: "Sie töten alle Vögel". Falschmeldungen gibt es jedoch auch hierzulande. Immer wieder werden teils absichtlich, teils aus Unwissen, falsche oder irreführende Meldungen publiziert. Das neueste Beispiel: Eine von Pfizer entwickelte Tablette, die angeblich ergänzend zur Impfung eingenommen werden soll. Diese Behauptung fußt auf einer Pressemitteilung des Amerikanischen Pharma-Unternehmens Pfizer. Doch die Kernaussage im Text ist schlichtweg falsch. Denn: In der Pressemitteilung bestätigt Pfizer zwar, an einer Tablette für Corona-Erkrankte zu arbeiten, mit der Impfung hat das aber genauso viel zu tun, wie Schalke 04 mit der deutschen Meisterschaft – nämlich gar nichts.

Faktencheck: Die Tablette für Geimpfte oder Erkrankte?

Bekannt geworden ist diese Meldung im Zuge der Debatte um eine mögliche Auffrischung der Corona-Impfung. Zum Status Quo wäre das nur mit Spritze möglich. Eine routinemäßige Auffrischung der Impfung eben. Auf dieser Basis baut der Artikel dann weiter auf. Mit der Überschrift "Corona-Tablette als tägliche Ergänzung zur Impfung" suggerierte die Plattform "Deutsche Wirtschafts Nachrichten" am 2. September 2021, dass die medizinische Entwicklung ausschließlich für geimpfte Personen vorgesehen sei. Weiter heißt es im Text: "Zusätzlich zu den Impfstoffen soll die Tablette zweimal täglich eingenommen werden."

In der Pressemitteilung von Pfizer vom 01. September 2021 heißt es dagegen, dass sie gerade einen "oral verabreichten Proteasehemmer zur antiviralen Therapie, der speziell zur Bekämpfung von COVID-19 entwickelt wurde", testen. Dieser sei nur bei "nicht hospitalisierten, symptomatischen erwachsenen Teilnehmern mit einer bestätigten Diagnose einer SARSCoV-2-Infektion und ohne erhöhtes Risiko für eine schwere Erkrankung, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen kann" möglich.

Die entwickelte in Tablettenform verabreichbare Medizin ist demnach explizit nicht für geimpfte Personen vorgesehen, sondern für infizierte, die kein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben und nicht geimpft sind.

Der Pharmakonzern aus den USA Pfizer erklärt weiter, dass sich das Medikament noch in einer klinischen Studie befinde und weiter getestet werden müsse. Das Ziel der Tabletten ist, die Vermehrung des Virus im Körper auszubremsen. Geimpfte sollen also nicht zusätzlich Tabletten bekommen, sondern mit den Tabletten soll den Menschen geholfen werden, die bereits am Coronavirus erkrankt sind.