Fakten-Check zum Corona-Impfstoff: Was ist dran an den Gerüchten?

Impfen lassen oder nicht? Bei kaum einem Thema gehen die Meinungen so auseinander wie beim Impfen gegen das Coronavirus. Viele sind verunsichert, denn im Internet verbreiten sich derzeit viele Falschinformationen, die nur schwer von Fakten zu unterscheiden sind.

Die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs ist ein großer Hoffnungsschimmer: Er könnte die langersehnte Normalität, wie es sie vor der Corona-Pandemie gegeben hat, einläuten. Dafür müsste aber eine breite Masse der Bevölkerung bereit sein, sich den Stoff impfen zu lassen.

Warum kann ein Corona-Impfstoff so schnell zugelassen werden?

Damit ein Impfstoff zugelassen werden kann, muss seine Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit belegt sein. Die Entwicklung dauert meist mehrere Jahre und ist ein langwieriger und komplexer Prozess. Zudem muss sein Nutzen gegenüber den Risiken deutlich überwiegen. Laut dem Paul-Ehrlich-Institut (Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel) werden Corona-Impfstoffe nach diesem Prinzip entwickelt und zugelassen.

Grundsätzlich entscheidet die Europäische Kommission über die Zulassung eines Impfstoffes in Europa. Dann kann der Impfstoff in den EU-Mitgliedstaaten inklusive der EWR-Staaten vermarktet und allen Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Da die Corona-Pandemie Experten weltweit vor nie dagewesene Herausforderungen stellte, verstärkte sich die Motivation, die Zusammenarbeit enger und effizienter zu gestalten. Das führte zu einem deutlichen Zeitgewinn in der Entwicklung.

Profitieren konnten die Experten auch vom SARS-Coronavirus von 2003 und MERS-Coronaviren, denn diese SARS-CoV-2 ähnlichen Coronaviren waren Auslöser der SARS-Epidemie 2002/2003 und der MERS (Middle-East-Respiratory-Syndrom)-Epidemie seit 2012. Wissenschaftler konnten auf den bereits erarbeiteten Forschungen aufbauen.

Kann der Impfstoff eine Covid-19-Erkrankung verschlimmern, statt vor ihr zu schützen?

Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber in seltenen Fällen kann es bei Impfstoffen nach der ersten Impfung zur Bildung sogenannter "infektionsverstärkender Antikörper" kommen. Kommt der Körper das zweite Mal mit dem Virus in Kontakt, könnte sich die Krankheit verschlimmern.