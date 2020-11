Die erste nachgewiesene Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 wurde in New York am 1. März 2020 registriert. Aktuellen Forschungsergebnissen zufolge hat sich das Virus aber wahrscheinlich schon etwas früher dort etabliert.

Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungsteam, unter der Leitung des dort tätigen österreichischen Virologen Florian Krammer. Dieser forscht an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York und hat dort auch kurz nach Beginn der Coronavirus-Pandemie einen der ersten Antikörper-Labortest auf das Virus entwickelt. Nun untersucht das Team in der Rückschau den Ausbreitungsverlauf in der Stadt, die als eine der ersten außerhalb Chinas stark betroffen war.

Corona in New York: Rückverfolgung der Ausbreitung

Das Forschungsteam hat zur Rückverfolgung der Ausbreitung des Coronavirus Blutproben von Patienten aus dem Mount Sinai-Krankenhaus untersucht. Dabei werden die Proben in zwei Gruppen unterteilt.

Die erste Gruppe umfasst diejenigen Patienten, die in der Zeit von Februar bis Juli in der Notfallversorgung der Klinik behandelt wurden. Der zweite Gruppe werden die zugeteilt, die dort zum Beispiel Routineuntersuchungen durchliefen.

Insgesamt waren es mehr als 10.000 Plasmaproben, die dann auf Antikörper gegen SARS-CoV-2 untersucht wurden. Dabei haben sich interessante Ergebnisse gezeigt.

Erste Infektionen bereits ab Mitte Februar

Es zeigte sich, dass bereits ab der Woche vom 17. bis 23. Februar 2020 die ersten positiven Ergebnisse in den Proben der ersten Gruppe nachgewiesen werden konnten. Die bisher erste nachgewiesene Infektion wurde allerdings erst am 1.März 2020 im Mount Sinai Hospital registriert. Krammer berichtete gegenüber der österreichischen Presse-Agentur, es sei weniger überraschend, dass das Virus bereits früher als angenommen in der international angebundenen Metropole New York kursierte.

Die Rate der positiven Proben in der ersten Gruppe, blieb bis Mitte März zwischen 1,4 und 3,2 Prozent. Mit 62 Prozent erreichte diese Gruppe den Gipfel an positiven Proben etwa um den 19. April. Erst Ende Mai erfolgte dann ein Abschwung, der sich bis Juli dann bei etwas über 20 Prozent einpendelte. Die Werte in der zweiten Gruppe waren deutlich niedriger und erreichten um den 19. April bereits die stabile 20-Prozent-Marke.

Anhand der Ergebnisse und Vergleiche mit anderen Studien, kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass Ende Mai bereits rund ein Fünftel - also 1,7 Millionen - der Stadtbewohner New Yorks infiziert waren. Trotzdem war man weit von einer Herdenimmunität entfernt. Dafür bräuchte es laut Schätzungen der Forscher einen Anteil um die 67 Prozent mit serologisch nachgewiesenen Antikörpern.

Sterblichkeit bei einem Prozent

Außerdem ermittelt das Forschungsteam eine Todesrate unter den Infizierten (IFR) von 0,97 Prozent. Somit liege dieser Wert deutlich über der IFR, die 2009 beim Ausbruch des H1N1-Influenzavirus, oder auch "Schweingrippe" genannt, festgemacht wurde. Den Forschern zufolge, lag der Wert damals bei geschätzten 0,01 bis 0,001 Prozent.

Florian Krammer führt die hohe Sterblichkeitsrate in New York vor allem auf die „Überlastung des Gesundheitssystems“ zurück. Dazu kam eine "relativ alte Bevölkerungsstruktur", und man wusste nicht mit dem völlig neuen Virus umzugehen. Als weiteren Grund für die hohe Sterblichkeitsrate nennt Krammer außerdem, dass die Bevölkerung von diesem Virus überrascht wurde, da man nichts von seiner Existenz wusste.

Außerdem zeigte sich bei der Analyse der Proben, dass die Immunabwehr offenbar relativ stabil bestehen bleibt. Die Anzahl der Antikörper gegen das neue Virus bleibt zumindest über einen Zeitraum von fünf Monaten auf höherem Niveau. Es zeigte sich weiterhin, dass die vorhandenen Antikörper einen SARS-CoV-2-Erreger neutralisieren können. „Die Antikörperantwort schaut ‚normal‘ aus und ist relativ stabil", so Krammer. Diese Erkenntnisse werden ebenfalls in einer Studie im Fachjournal "Science" gezeigt.

