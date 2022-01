Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich auf der Welt immer weiter aus. Die Symptome der Mutation unterscheiden sich dabei stark von denen, bisheriger Varianten. Jetzt hat der Fall eines 35-Jährigen in einem Berliner Krankenhaus für Aufsehen gesorgt. Der Mann klagte über starke Kreislaufprobleme und Ohnmachtsanfälle.

Bereits im vergangenen Jahr hatten Wissenschaftler Ohnmachtsanfälle als äußerst seltenes Corona-Symptom festgestellt. Damals war die Datenlage allerdings noch unsicher. Experten sind sich mittlerweile einig: Es gibt einen Zusammenhang zwischen Ohnmacht und Corona.

Zahlreiche Untersuchungen des jungen Mannes aus Berlin haben ergeben, dass die Covid-Infektion die Ohnmachtsanfälle (Synkope) ausgelöst hat. Das geht unter anderem aus einem Bericht der Ärztezeitung hervor. Der 35-Jährige ist dabei nicht der einzige Corona-Infizierte, der von dem Symptom betroffen ist. Auch einige Long-Covid-Patienten klagen über Kreislaufprobleme.

Eine Auswertung von 37 Corona-Studien mit insgesamt 14.438 Patienten im August 2021 bestätigt das ebenfalls: "Eine Synkope ist keine häufige Manifestation von Covid-19, kann aber in diesem Zusammenhang auftreten und in einigen Fällen das Hauptsymptom sein", stellen Forscher aus Italien, Portugal und Spanien fest. Bei 4,2 Prozent der Infizierten (604 Fälle) tritt demnach im Frühstadium der Corona-Infektion eine Ohnmacht (Synkope) oder das Gefühl einer bevorstehenden Bewusstlosigkeit (Präsynkope) auf. Betroffen seien aber vor allem Menschen ab 60 Jahren.

Die Forscher betonen, dass eine Ohnmacht zwar kein "typisches" Symptom sei, doch als Anzeichen im Frühstadium ernst genommen werden sollten. In den meisten Fällen trat die Ohnmacht bereits einige Tage vor dem positiven Corona-Test auf. Sie ist damit ein wichtiges Warnzeichen, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Was genau die Ursachen für eine Ohnmacht sind, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Die Forscher vermuten aber, dass Vorerkrankungen, wie Diabetes, Bluthochdruck oder auch Herzerkrankungen eine Rolle spielen könnten.

