Wann Schüler & Kita-Kinder zu Hause bleiben müssen: Ministerium legt Regeln zum Schulstart fest

Damit die Gesundheit von Schülern und Lehrern sichergestellt werden kann, gibt es kurz vor dem Schulstart in Bayern weitere Regeln zum Umgang mit erkälteten Schülern. Wie die dpa am Donnerstag (03.09.2020) mitteilte, dürfen Schüler mit einem leichten Schnupfen in die Schule gehen, mit schwerem Husten nicht. Liegen bei einer Erkältung weitere, leichte Symptome vor und gelegentlicher Husten, dürfen die Schüler erst wieder in die Schule, wenn sie binnen 24 Stunden kein Fieber bekommen.

So lange müssen sie zu Hause bleiben beziehungsweise sollen von Lehrern nach Hause geschickt werden. Das geht aus dem überarbeiteten Hygieneplan des Ministeriums hervor.

Kranke Kinder: Bei diesen Symptomen müssen Kinder von der Schule zu Hause bleiben

Sind Kinder nicht nur erkältet, sondern haben zudem Symptome wie Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, sowie Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen sie keines Falls die Schule besuchen. Eine Ausnahme gilt für Grundschüler und Kinder aus Kindertagesstätten: Sie dürfen mit milden Krankheitszeichen wie Schnupfen ohne Fieber oder gelegentlichem Husten weiter in die Schule oder Kita. Voraussetzung: Die Zahl der Neuinfektionen in der Region liegt bei unter 50 je 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.

Sind Grundschüler oder Kita-Kinder allerdings schwer krank, müssen auch sie so lange zu Hause bleiben, bis sie mindestens 24 Stunden lang nur noch leichte Symptome haben oder 36 Stunden lang fieberfrei sind.

Liegt die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis des erkrankten Kindes bei über 50 je 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, dürfen die Schülerinnen und Schüler nur nach Vorlage eines negativen Tests auf das Coronavirus oder eines ärztlichen Attests wieder in die Schule.

Symbolfoto: Maurizio Gambarini (dpa)