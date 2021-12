Eine Corona-Infektion verläuft bei den meisten Menschen wie eine normale Erkältung. Bestimmte Personengruppen haben aber ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf, zum Beispiel durch Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes. Auch Menschen, die an schwerem Übergewicht leiden, erkranken häufiger schwer an Corona und müssen auf der Intensivstation behandelt werden. Die Sterberate ist für Übergewichtige ebenfalls höher. Doch woran liegt das?

Die Forschenden des Leibniz-Instituts für Experimentelle Virologie (HPI) und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) haben einen möglichen Grund dafür gefunden. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden im Fachmagazin "Cell Metabolism" veröffentlicht. Für ihre Studie hat das Team zunächst Gewebeproben aus Lunge, Leber und dem Fettgewebe von Menschen untersucht, die an Corona gestorben waren. Darunter waren 18 Männer und zwölf Frauen.

Bei mehr als der Hälfte der Untersuchten war das Coronavirus im Fettgewebe nachweisbar. Das war vor allem bei den männlichen Testpersonen der Fall, die übergewichtig oder adipös waren. Als übergewichtig werden Menschen mit einem sogenannten Body-Mass-Index (Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße) von mehr als 25 eingestuft, ab 30 gelten sie als adipös. Die Wissenschaftler*innen konnten bei ihnen einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Body-Mass-Index und der Menge des viralen Genmaterials erkennen. Auch bei Frauen konnte Sars-CoV-2 im Fettgewebe nachgewiesen werden, einen direkten Zusammenhang mit dem Body-Mass-Index gab es jedoch nicht.

"Insgesamt liefern wir direkte Beweise dafür, dass Fettgewebe, insbesondere bei männlichen Personen mit Fettleibigkeit, für eine SARS-CoV-2-Infektion empfänglich ist", schreiben die Autor*innen der Studie. Ergänzende Versuche mit Hamstern haben zudem gezeigt, dass sich die Coronaviren von den Atemwegen in das Fettgewebe ausbreiten und sich dort weiter vermehren.

Dies führt schließlich zu einer lokalen Entzündung - und hat Folgen für den gesamten Stoffwechsel. Die Veränderung im Stoffwechsel könnte wiederum der Grund sein, wieso übergewichtige Menschen häufiger einen schweren Corona-Verlauf haben. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass die bei Patienten mit COVID-19 beschriebenen Veränderungen des Stoffwechsels durch die SARS-CoV-2-Infektion der Fettgewebe erklärbar sind", erläutert Jörg Heeren, einer der Studienleiter und Professor am UKE.

Um herauszufinden, welche Rolle die Fettzellen bei der Ausbreitung der Coronaviren spielen, führten das Forschungsteam außerdem Versuche mit Zellkulturen durch. Dabei konnten sie feststellen, dass die Fettzellen beim Heranreifen besonders große Mengen eines bestimmten Rezeptors auf ihrer Oberfläche bildeten. Diese sogenannten ACE2-Rezeptoren dienen als Andockstellen für die Covid-19-Viren. Hinzu kommt: Frühere Studien haben gezeigt, dass im Fettgewebe übergewichtiger Menschen mehr ACE2-Rezeptoren vorhanden sind als bei schlanken Menschen.

Nachdem die Fettzell-Kulturen mit Coronaviren infiziert wurden, zeigten sich schnell Anzeichen für eine Vermehrung. Durch ihre Versuche konnten die Forschenden aber auch eine mögliche Gegenstrategie entdecken: Wird über einen Hemmstoff der Fettabbau blockiert, sinkt die Vermehrung der Viren um das Hundertfache. Wurde zusätzlich noch ein Medikament zur Senkung des Cholesterins verabreicht, wurde die Vermehrung noch weiter unterdrückt.

Die Wissenschaftler*innen sind zuversichtlich, dass die Versuchsergebnisse eine Chance für neue Behandlungsmethoden von übergewichtigen Covid-Patienten bieten. "Da es sich dabei um zwei bereits gegen andere Krankheitsbilder zugelassene Wirkstoffe handelt, könnten unsere Ergebnisse eine Basis für neue Behandlungsstrategien gegen COVID-19 darstellen", so die Studienleiterin Gülsah Gabriel vom HPI.

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.