Die einen freuen sich über den Wegfall einer nervigen Vorschrift, die anderen halten sie zur Sicherheit weiterhin ein: Die Maskenpflicht beim Einkaufen in Supermärkten und im Einzelhandel ist in Deutschland seit dem 3. April außer Kraft. Nur wenige Bundesländer halten in Form der Hotspot-Regelung noch daran fest. Doch hat das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes überhaupt eine Auswirkung auf das Ansteckungsrisiko? Der Epidemiologe Timo Ulrichs warnt: Die Chance einer Infektion ist ohne Maske tatsächlich enorm hoch.

Obwohl viele Lebensmittelgeschäfte darauf verzichten, die Maskenpflicht per Hausrecht anzuordnen, tragen etliche Kunden freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen. Laut Timo Ulrichs, Professor für internationale Not- und Katastrophenhilfe an der Berliner Hochschule für Humanwissenschaften, ist die Maske weiterhin ein essenzieller Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus.

Infektionsrisiko ohne Maske extrem hoch - Epidemiologe warnt

Trägt keiner der Kunden eine Maske, gilt: "Das Ansteckungsrisiko liegt bei nahezu 100 Prozent, selbst wenn man einen Abstand von drei bis vier Metern einhalten würde", erklärt der Experte im Interview mit dem Sender ntv. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens eine der Personen das Coronavirus in sich trägt.

Ohne Maske bestehe das Risiko, dass die Aerosole über die Luft übertragen werden. "Ob sich die Viren tatsächlich im Nasen-Rachenraum festsetzen können, ist noch mal eine andere Frage", betont Ulrichs. Nach drei Impfungen sei die Immunabwehr zwar sehr gut, doch eine Übertragung könne weiter stattfinden. Tragen Corona-Infizierte eine OP-Maske, werden bereits viele der Aerosole-Tröpfchen zurückgehalten.

Doch an den seitlichen Öffnungen könne weiterhin viel Atemluft entweichen, die dann in der Luft des Supermarktes bleibt, betont Ulrichs. "Das bedeutet, dass man diese noch einatmen und sich darüber infizieren kann, selbst wenn die infizierte Person schon längst den Raum verlassen hat."

Trägt aber auch der mögliche Empfänger eine OP-Maske, verringert sich das Risiko noch einmal. "Aber auch hier gibt es das Problem, dass die Luft noch an den Seiten entweichen kann", erläutert der Professor. "Die Hauptatemluft geht zwar nach vorne, aber das reicht nicht aus."

FFP2-Masken schützen am besten vor Ansteckung

Trägt ein Infizierter eine FFP2- statt OP-Maske, seien seine Mitmenschen beim Einkaufen "ziemlich sicher", sagt Ulrichs. Der optimale Schutz sei aber geboten, wenn sowohl der Virusträger als auch der mögliche Empfänger eine FFP2-Maske trägt. "Das reduziert das Risiko erheblich", betont Ulrichs.

Dabei verweist der Epidemiologe auf eine Studie der Max-Planck-Gesellschaft, der zufolge das Ansteckungsrisiko mit einer FFP2-Maske bei nur 0,1 Prozent liegt.

FFP2-Maske: Testsieger bei Amazon ansehen

Wird der Mund-Nasen-Schutz aber nicht richtig getragen, steigt die Wahrscheinlichkeit bereits auf vier Prozent. "Da wir damit rechnen müssen, dass wir auch noch über den Frühling und Sommer viele zirkulierende Viren haben, wäre das durchgängige Tragen in allen Innenräumen, nicht nur im ÖPNV, und gerade beim Einkaufen sehr zu empfehlen", lautet Ulrichs Expertentipp.

Mehr zum Thema: Lauterbach will Infektionsschutzgesetz wieder verschärfen - Eine Vorschrift soll auf jeden Fall zurückkehren