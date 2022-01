Schwerer Krankheitsverlauf bei Corona-Infektion kann jeden treffen

Studie aus Graz zeigt: Neuer Biomarker könnte besonders schweren Verlauf vorhersagen

könnte besonders schweren Verlauf vorhersagen Tödlicher "Entzündungssturm" durch Covid könnte dadurch verhindert werden

Eine Infektion mit dem Coronavirus kann bei jedem Menschen unterschiedlich verlaufen. Während manche Menschen, gerade momentan durch die Omikron-Variante, nur leichte Symptome haben, endete die Erkrankung bereits bei Millionen von Menschen weltweit tödlich. Forschende der Medizinischen Universität Graz haben nun einen Weg gefunden, wie solche besonders schweren Krankheitsverläufe frühzeitig erkannt werden können.

Tödlichen Corona-Verlauf vorhersagen: Forschungsteam aus Graz entdeckt möglichen Biomarker

"Was oftmals mit harmlosen Symptomen beginnt, entwickelt sich bei manchen Menschen nach fünf bis vierzehn Tagen zu einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung, wobei dieser schwere Krankheitsverlauf wirklich jeden treffen kann", heißt es in einer Mitteilung der Universität. Ziel der Wissenschaftler*innen war es daher ein Prognosetool zu entwickeln, um bereits in den ersten Krankheitstagen den weiteren Verlauf der Infektion zu bestimmen. So könnte die Behandlung der Corona-Patienten "gegebenenfalls angepasst und noch effektiver gestaltet werden", so Harald Mangge vom Klinischen Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik der Universität Graz.

Die ersten Ergebnisse des Teams um Mangge wurden im Fachjournal "Antioxidants" veröffentlicht. Die Forschenden betrachteten dabei insbesondere die tödliche Verlaufsform von Covid-19. Diese geht mit einem Zytokin-Sturm, auch "Entzündungssturm" genannt, einher. Die Immunabwehr reagiert dabei massiv über und beginnt, sich selbst anzugreifen. Die Abwehrzellen werden durch den Botenstoff Zytokin aktiviert - daher auch der Name der Überreaktion.

"Die initial rettende Immunreaktion gegen das Virus endet in einer Art immunologisch-entzündlichem Selbstmord", sagt Mangge. Gerät das Immunsystem derart außer Kontrolle, werden auch die körpereigenen Organe zerstört, allen voran die Lunge. Überschreitet der Entzündungssturm also ein bestimmtes Ausmaß, versagen alle medizinischen Hilfsmittel und die Corona-Infektion endet tödlich.

Ein Blutwert bei Corona-Erkrankten besonders hoch

Das Forschungsteam sich Blutproben von Covid-Patient*innen aus der ersten und zweiten Infektionswelle genauer angesehen und nach möglichen Anzeichen gesucht, die schon in der frühen Phase der Erkrankung einen späteren tödlichen Verlauf anzeigen könnten. In der Fachsprache ist dabei von Biomarkern die Rede. Neben den bisher bekannten Laborwerten, zum Beispiel Entzündungswerten, konzentrierten sich die Wissenschaftler*innen auf den Tryptophan-Stoffwechsel. Tryptophan gehört zu den Aminosäuren, den Bausteinen für Proteine, und spielt auch bei der Immunabwehr eine wichtige Rolle.

Relevant für Covid-19 ist ein Abbauprodukt der Aminosäure: Kynurenin. Denn dieses Abbauprodukt beeinflusst wiederum die Tätigkeit der T-Zellen, den "Helferzellen" des Immunsystems. "Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kynurenin-Blutwerte bei Covid-19-Patient*innen mit tödlichem Krankheitsverlauf bereits relativ früh zu Krankheitsbeginn sehr stark erhöht waren", so Mangge. Der Stoff könnte somit ein neuer Biomarker sein und frühzeitig Anlass geben, die Therapie für die jeweiligen Betroffenen anzupassen.

Wie die Behandlung von Corona-Erkrankten mit erhöhten Kynurenin-Werten aussehen sollte, könnten die Forschenden noch nicht sagen. Laut Mangge wäre zum Beispiel eine rechtzeitige hochdosierte Kortisongabe denkbar, um den tödlichen Verlauf abzuwenden. Dafür müssten allerdings noch mehr Menschen untersucht werden. "Faktum ist, dass Kynurenin eine Rolle in der Immunreaktion spielt. Ob seine Erhöhung Folge oder Ursache von außergewöhnlichen Immunreaktionen ist, die zu einem tödlichen Entzündungssturm führen können, bedarf weiterer Forschung", sagt Mangge.

Auch andere Wissenschaftler*innen haben sich mit Biomarkern einer schweren Corona-Erkrankung beschäftigt. So arbeitet das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf an einem Bluttest, der den Krankheitsverlauf und das Sterberisiko bestimmen kann.