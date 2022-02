Forschende rätseln um Coronavirus-Ursprung

Forschende aus Arizona führen zwei Studien durch und werten Social-Media-Daten aus

Woher kommt das Coronavirus? Noch immer untersuchen Forschende auf der ganzen Welt diese Fragestellung. Zwei neue Studien sind nun zu dem Ergebnis gekommen, dass Sars-CoV-2 aus einem Wildtierpark in Wuhan auf den Menschen übersprungen ist. Laut genetischen Untersuchungen soll es gleich zwei Übertragungen auf den Menschen gegeben haben.

Zwei neue Studien zum Corona-Ursprung: Virus kommt vom Wildtierpark in Wuhan

Noch immer hält sich hartnäckig das Gerücht, dass das Coronavirus bei einem Laborunfall im chinesischen Wuhan ausgebrochen sei. Ein internationales Forscherteam um den Evolutionsbiologen Michael Worobey von der University of Arizona verneint dies jetzt.

Die Wissenschaftler*innen haben zwei Studien publiziert, die nahelegen, dass Sars-CoV-2 von Tieren stammt, die auf dem Wildtiermarkt in Wuhan verkauft wurden. Beide Arbeiten müssen jedoch noch von unabhängigen Expert*innen überprüft werden.

In einer ersten Studie nutzen die Forschenden Daten der WHO, wobei sie zu dem Ergebnis kamen, dass eine Übertragung des Erregers von Fledermäusen oder einem anderen Tier auf den Menschen am wahrscheinlichsten sei. Worobey und sein Team verwendeten die Daten, um die Längen- und Breitengrade von 156 Covid-19-Fällen, die im Dezember 2019 in Wuhan aufgetreten sind, zu untersuchen. Die höchste Dichte an Corona-Fällen konzentrierte sich um den Wildtiermarkt.

Forschende werten Social-Media-App-Daten aus

Im Januar und Februar 2020 haben Forschende die Daten der Social-Media-App "Weibo" ausgewertet. Über die App haben Menschen wegen einer Corona-Erkrankung um Hilfe gebeten. Die 737 registrierten Fälle konzentrierten sich nicht mehr nur auf den Markt, sondern auch auf andere Teile des Stadtzentrums von Wuhan. Die Wissenschaftler*innen deuteten dies als Hinweis darauf, dass sich das Virus vom Markt aus weiter in der Stadt ausgebreitet hat.

Das Forscherteam lieferte außerdem Beweise dafür, dass auf dem Huanan-Markt in Wuhan zum Zeitpunkt des Corona-Ausbruchs Wildtiere, wie beispielsweise Marderhunde verkauft wurden, die als Wirte der Coronaviren in Frage kommen. In dieser Studie finden sich auch Fotos der Tiere von der Social-Media-App "Weibo“, die Bürger*innen dort gepostet hatten.

Genetische Proben, die im Januar 2021 auf dem Wildtiermarkt von Böden, Wänden und anderen Oberflächen entnommen wurden, hätten zudem Spuren von Sars-CoV-2 in der südwestlichen Ecke des Marktes aufgewiesen. In dieser Ecke wurden die meisten lebenden Säugetiere gehandelt. Von welchen Tieren die Übertragung des Virus genau ausgegangen ist, ist allerdings noch unklar.

Studie entdeckt zwei verschiedene Sars-CoV-2-Linien

In einer zweiten Studie wurde entdeckt, dass das Virus wahrscheinlich zweimal auf den Menschen übergesprungen ist, welche auf dem Markt gearbeitet oder eingekauft haben. In genetischen Proben, die zwischen Dezember 2019 und Mitte Februar 2020 gesammelt wurden, fanden die Wissenschaftler*innen zwei Sars-CoV-2-Linien mit verschiedenen Mutationen nach: Linie A und Linie B. Beide seien unabhängig voneinander in Tieren entstanden und hätten sich dann an den Menschen angepasst. Die frühesten Fälle der Linie A stünden "in keinem direkten epidemiologischen Zusammenhang mit dem Huanan-Markt“. Sie würden jedoch von Personen stammen, die in der Nähe des Marktes lebten oder sich in der Nähe aufgehalten hatten.

Auch eine Studie des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und -prävention lieferte ähnliche Erkenntnisse. So seien in genetischen Proben aus Wuhan aus dem Jahr 2020 ebenfalls Viren von zwei verschiedenen Linien entdeckt worden. Beide Linien seien von den Tieren übertragen worden. Die Theorie, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor stammt, konnte bisher keine der Studien nachweisen. "Wenn man alle Beweise zusammen betrachtet, ergibt sich ein außerordentlich klares Bild, dass die Pandemie auf dem Huanan-Markt begann“, sagt der Evolutionsbiologe Worobey gegenüber der "New York Times“.

Aber es gibt auch Kritik zur Datenlage. Jesse Bloom - Virologe am Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle - meint, dass es weiterhin an direkten Beweisen fehle. "Ich denke, was sie behaupten, könnte wahr sein“, sagte Bloom zu den Ergebnissen von Worobey. "Aber ich glaube nicht, dass die Qualität der Daten ausreicht, um mit Sicherheit sagen zu können, dass irgendeines dieser Szenarien wahr ist.“

