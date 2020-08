Einfaches Hausmittel gegen Corona? Forscher machen Entdeckung zu Viruslast

Kann ein einfaches Haushaltsmittel im Kampf gegen SARS-CoV-2 helfen? Die Forschung arbeitet aktuell an einem Impfstoff gegen den "Covid-19"-Erreger "Sars-CoV-2". Doch die Wissenschaftler beschäftigen sich nicht nur damit, sondern auch mit möglichen Medikamenten gegen das Virus.

Dazu haben mehrere Forscher neue Erkenntnisse vorgestellt. Sie haben ein Hausmittel untersucht, das aus dem Alltag bekannt ist: Mundwasser.

Mundwasser als Corona-Medikament: Was taugt das Hausmittel?

Ein Forscherteam aus Großbritannien hat dazu eine Studie im Fachmagazin Function veröffentlicht: Darin heißt es, dass es sich lohne "weiter zu erforschen, ob orale Spülungen als potenzieller Weg zur Verringerung der Übertragung von "Sars-CoV-2" in Erwägung gezogen werden sollten". Die ersten Testergebnisse könnten als Erfolg interpretiert werden, so die Forscher.

Ein weiteres Team aus Wissenschaftlern um Toni Luise Meister von der "Ruhr-Universität Bochum (RUB)" hat sich demselben Thema gewidmet. Gemeinsam mit Forschern der Universitätskliniken Ulm, Duisburg-Essen und Nürnberg sowie Forschungseinrichtungen aus der Privatwirtschaft wurde in Zellkulturexperimenten die Wirkung von Mundspülungen gegen "Sars-Cov-2"-Viren untersucht.

Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie in dem Fachmagazin Journal of Infectious Diseases. Doch warum wurde gezielt Mundspülung untersucht?

Covid-19: Viruslast im Mund-Rachen-Raum besonders hoch

Bei Covid-19-Patienten gibt es einen Ort im Körper, an dem die Viruslast besonders hoch ist: der Mund-Rachen-Raum. Klar, dass eine dortige hohe Viruslast auch das Übertragungsrisiko erhöht. Ziel der Untersuchung war es also zu überprüfen, ob das Einnehmen einer Mundspülung zumindest kurzfristig einen Teil der Viren im Mund-Rachen-Raum abtöten kann.

Lässt sich das Risiko einer Corona-Übertragung dadurch verringern, sei dies ein wichtiges neues Indiz. Beispielsweise vor Zahnarztbesuchen würde sich der Einsatz von Mundwasser demzufolge lohnen. Allerdings wird vorneweg festgehalten, dass Mundwasser natürlich nicht die Lungenkrankheit Covid-19 selbst bekämpfen könne und auch nicht vor einer Infektion schütze.

Insgesamt wurden acht Mundspülungen mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen getestet, die in Apotheken oder Drogeriemärkten in Deutschland erhältlich sind. Die Mundspülungen wurden jeweils mit Viruspartikeln vermischt. Zusätzlich wurde eine Belastungssubstanz hinzugegeben, die den Effekt des Speichels im Mund simulieren sollte. Anschließend wurde das Gemisch für 30 Sekunden geschüttelt, was wiederum den Effekt des Gurgelns nachstellen sollte. Mithilfe sogenannter "Vero-E6-Zellen" wurde dann geprüft, wie hoch die Viruslast in dem Gemisch war. Um die Ergebnisse zu vergleichen, wurde das verwendete Virusgemisch mit einem Zellkulturmedium anstatt Mundspülung behandelt.

Coronavirus: Mundspülung verringert Viruslast deutlich

Die Ergebnisse der Untersuchung machen Hoffnung: "Sars-CoV-2 kann durch handelsübliche Mundspülungen innerhalb kurzer Expositionszeiten von 30 Sekunden effizient inaktiviert werden", schreiben die Forscher.

Das traf auf alle getesteten Präparate zu. Mundspülungen können demnach helfen, kurzzeitig die Viruslast zu senken - und damit eventuell das Risiko einer Übertragung der Coronaviren zu minimieren.

Die Produktion der Viren in den Zellen könne durch das Gurgeln einer Mundspülung nicht verhindert werden. Allerdings könne die Viruslast kurzfristig dort gesenkt werden, wo die größte Ansteckungsgefahr herkommt: Im Mund-Rachen-Raum.

Mundspülung nicht zur Bekämpfung von Covid-19 geeignet

Die Ergebnisse der Studie wurden noch nicht am Menschen getestet - dies gelte es nun zu tun. Das Team der RUB prüft nun die Möglichkeiten einer klinischen Studie, um die Wirksamkeit von Mundspülungen auf "Sars-Cov-2"-Viren beim Menschen zu untersuchen.