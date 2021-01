Neue Variante des Coronavirus im Klinikum Garmisch-Partenkirchen (Oberbayern) entdeckt

im Klinikum Garmisch-Partenkirchen (Oberbayern) entdeckt Klinikum will jedoch keine "Panikmache"

Virus-Mutation muss in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter untersucht werden

Insgesamt 52 Patienten und 21 Mitarbeiter sind aktuell (18. Januar 2021) im Klinikum Garmisch-Partenkirchen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 18 Positivfälle mehr als letzte Woche. Doch nun sorgt eine weitere Nachricht aus dem Krankenhaus für Schlagzeilen: Es wurde eine neue Variante des Coronavirus unter den Infizierten entdeckt. Nicht einmal den Experten im Labor des bekannten Virologen Dr. Drosten war diese Mutation bis dahin bekannt.

Drosten-Kollegen bestätigen den Verdacht einer neuen Mutation

Dass das Coronavirus mutiert, ist schon länger bekannt. So sorgte zuletzt die Mutation B1.1.7, die vorerst in England und mittlerweile auch in Deutschland nachgewiesen wurde, für Aufruhr. "Seit Beginn der Pandemie wurden weltweit über 12.000 Veränderungen in den Sequenzen festgestellt“, erklärt der Geschäftsführer des Klinikums Garmisch-Partenkirchen, Frank Niederbühl.

Die Laborkräfte des Klinikums stellten zu Beginn der letzten Woche erstmals abweichende Ergebnisse bei der Untersuchung der Abstriche fest. Clemens Stockklausner, stellvertretender Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin, stellte schließlich den Kontakt zu den Kollegen in der Berliner Charité her, um den überraschenden Befunden nachzugehen.

Den Verdacht, dass es sich um eine Veränderung des Coronavirus handeln könnte, bestätigten die Experten im Labor von Christian Drosten. Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen möchte jedoch von einer "Panikmache" absehen. Der Nachweis einer neuen Mutation heißt nicht automatisch, dass sie infektiöser ist und ein verminderter Schutz durch die bekannten Impfstoffe besteht.

Neue Corona-Mutation muss noch weiter erforscht werden

Eine Entwarnung können die Mediziner allerdings auch noch nicht geben. Es braucht weitere Untersuchungen in Berlin, um festzustellen, welche Charakteristika das neue veränderte Virus hat. "Wir erwarten bis Ende Januar eine Rückmeldung mit weiteren und aussagekräftigen Details", so der Geschäftsführer des Klinikums Garmisch-Partenkirchen.

Woher genau die neue Coronavirus-Variante kommt, kann man zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht sagen. Auch dies bedarf noch weiteren Untersuchungen. Denn nur weil die Virus-Mutation in Bayern nachgewiesen wurde, heißt es nicht zwingend, dass dort auch ihr Ursprung liegt.

Im Krankenhaus in Garmisch-Partenkirchen werden derweil verschärfte Maßnahmen ergriffen, um das Coronavirus einzudämmen. Die Corona-Stationen wurden als Isolierstationen deklariert und das gesamte Personal soll nun mit Schnelltests untersucht werden, bevor es mit dem Dienst beginnt. Am heutigen Montag (18. Januar 2021) sollen außerdem weitere 100 Impfungen erfolgen.

