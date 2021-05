Die neue CovPass App soll nicht nur als digitaler Impfpass gelten

gelten Die App ist freiwillig und kostenlos

CovPass basiert auf QR-Codes

Ende Juni soll die App fertiggestellt sein

Durch den Beschluss, weitreichende Grundrechtseingriffe für Geimpfte und Genesene aufzuheben, könnte für diese ein großes Stück Normalität zurückkommen. Beispielsweise müssen sie sich nicht vor einem Gastronomie- oder Ladenbesuch negativ testen lassen, sondern können einfach ihren Impfpass vorweisen. Doch auch für das kleine gelbe Büchlein, das oftmals noch aufgrund seines Alters eine nicht-aktuelle Adresse auf der Vorderseite stehen hat, soll es bald eine Alternative geben: den digitalen Impfpass über die CovPass App.

Wie funktioniert CovPass?

Der digitale Impfnachweis soll sowohl als zusätzliche Funktion der Corona-Warnapp, als auch als eigene Applikation verfügbar sein, wie das Bundesministerium für Gesundheit berichtet. Doch CovPass dient nicht nur als Nachweis für Geimpfte. Auch Genesene und Getestete sollen sich dort eintragen können. Somit berücksichtigt die App alle Personen, von denen ein geringes Infektionsrisiko ausgeht.

Das Konzept der App baut auf QR-Codes auf, die bereits in anderen Apps wie beispielsweise der Luca-App genutzt werden. Demzufolge kann von Betreibern der Gastronomie oder sonstigen Einrichtungen, die einen Negativtest oder eine Impfung nachvollziehen möchten, ein Code auf dem Handy des Kunden gescannt werden. Dieser Code ist auf die jeweilige Person individualisiert und gibt lediglich Auskunft über deren Namen, Geburtsdatum und Infektionsrisiko. Ob es sich bei der Person um eine Geimpfte, Genesene oder Getestete Person handelt, soll aus dem QR-Code nicht hervorgehen.

Prinzipiell birgt die digitale Variante viele Vorteile gegenüber dem analogen gelben Büchlein. Zum einen ist ein digitaler Impfpass in der Regel immer griffbereit, zum anderen kann er auch nicht kaputt oder verloren gehen, sofern man das eigene Smartphone nicht verlegt. CovPass soll zudem in allen EU-Ländern akzeptiert werden können. Darüber hinaus ist ein digitaler Impfpass verhältnismäßig fälschungssicher und auch die Daten, die sich hinter dem QR-Code verbergen, sind laut CovPass geschützt.

Kritik an der App: Wie sicher ist CovPass?

Insbesondere bezüglich des Datenschutzes wurden bereits vonseiten des Chaos Computer Clubs (CCC) Bedenken eingeräumt, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet. Diese drehen sich darum, dass bestimmte Stellen ein Interesse daran haben könnten, auf die hinterlegten Daten zuzugreifen. Auch Heise äußert sich kritisch, da bestimmte Kontrolleure sich eventuell doch mit illegalen Scannern Zugriff auf die Daten verschaffen könnten. Da dies jedoch zum einen nicht vorgesehen ist und zum anderen bei einem Papierausweis noch deutlich einfacher wäre, ist diese Kritik zumindest fragwürdig.

Den QR-Code sollen bereits geimpfte Personen zugesendet bekommen, diejenigen die noch geimpft wurden, sollen ihren Code direkt danach erhalten, auch wenn er erst 14 Tage nach der vollständigen Impfung aktiviert wird. Ähnlich soll das Prozedere laut BR auch für Genesene und Getestete ablaufen. Menschen, die bereits vor Einführung der App als "Genesen" gelten, könnten sich einen QR-Code bei ihrem Arzt abholen. Befürchtungen bezüglich des Abfangens von den QR-Codes kann entgegnet werden, dass sich die nötige kriminelle Energie wohl nicht rentieren würde, da ohnehin noch ein Personalausweis vorgezeigt werden muss, um den Namen und das Alter der auf dem QR-Code vermerkten Person zu bestätigen.

Generell besteht kein Zwang für einen digitalen Impfnachweis, der klassische Impfpass oder eine Papier-Version des QR-Codes werden ebenfalls als Nachweise zugelassen sein. Außerdem fallen keine Kosten für die Nutzung an. Die App soll nach Angaben des BR für iPhones ab iOS 12 und Android-Smartphones ab Version 6 "Marshmellow" verfügbar sein und somit auch viele ältere Geräte bedienen.

Wann soll CovPass einsatzbereit sein?

An CovPass arbeiten derzeit mehrere Unternehmen, angeführt durch den amerikanischen Technologiekonzern BMI, wie die Deutsche Presseagentur (DPA) meldet. Dabei handelt es sich um ein deutsches Projekt, dass allerdings auf der Basis eines EU-Entscheids von Ende Januar basiert. Somit werden die regulatorischen Vorgaben der EU zwar berücksichtigt, das Projekt EU-weit anzugehen wurde jedoch laut dem Bundesministerium für Gesundheit aufgrund logistischer und zeitlicher Aspekte abgelehnt.

Die App soll bis Ende Juni fertiggestellt sein, wie ein Verantwortlicher in der Wirtschaftswoche berichtet. Allerdings könnte bis dahin nur der digitale Impfnachweis funktionieren, die anderen Funktionen sollen mit kleinen Verzögerungen folgen. Die ersten Tests zur Herausgabe der elektronischen Zertifikate sind bereits "erfolgreich abgeschlossen".

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.