Skiurlaub und Corona? Da war doch was. Seitdem der österreichische Skisportort Ischgl im Frühjahr 2020 maßgeblich zur europaweiten Ausbreitung des Coronavirus beitrug, ist die Pandemie und der Wintersport in den Köpfen vieler Menschen verknüpft. Nachdem die Wintersportsaison 2020/21 vielerorts mehr oder weniger komplett ausfiel, soll es kommenden Winter wieder deutlich besser werden: Sinkende Infektionszahlen und eine steigende Impfquote ermöglichen weitgehende Lockerungen auch beim Skifahren.

Dabei unterscheiden sich die Regelungen von Land zu Land. Außerdem besteht weiterhin die Möglichkeit, dass eine veränderte Infektionslage kurzfristige Änderungen der Corona-Maßnahmen erfordert. Zudem hängen einige Maßnahmen direkt von den Infektionszahlen bzw. der Krankenhausbelastung ab. Wir haben für euch die bisher geltenden Regeln gesammelt.

Überblick über die Corona-Maßnahmen in den Ski-Regionen

Bayern und Deutschland

In Bayerns Skigebieten gelten voraussichtlich die allgemeinen Corona-Regeln, die in Abhängigkeit von der Krankenhausampel verschärft werden könnten. Dies bedeutet vor allem, dass die 3G-Regeln gelten. An den Liften und Seilbahnen dürfen also nur Geimpfte, Genesene und Menschen mit aktuellem Coronatest befördert werden. Zudem werden wohl Maskenpflicht und Abstandsgebote greifen. Es gelten dabei die üblichen Ausnahmen für Kinder unter 6 Jahren und Schüler*innen.

Als problematisch empfinden die Lift-Betreiber die Kontrolle der 3G-Regeln. So bezeichnete der Vorstand der Bayerischen Zugspitzbahn, Matthias Stauch, die 3G-Regeln Anfang September als „völlig praxisfern“. Eine vollständige Kontrolle sei kaum zu leisten und der personelle und organisatorische Mehraufwand kaum zu stemmen.

In anderen Regionen Deutschlands wird deshalb auch an anderen Lösungen gearbeitet. So planen die Skiliftbetreiber im Schwarzwald laut der Passauer Neuen Presse statt 3G ein 2G-Plus-Modell. Neben getesteten und genesenen Erwachsenen sollen Ausnahmen nur für Kinder unter 6 und Schüler gelten.

Österreich

Das stark vom Tourismus abhängige Österreich will in der Wintersaison wieder möglichst viele Skisportler begrüßen. Kapazitätsbegrenzungen soll es nicht geben. Dafür müssen in Seilbahnen FFP2-Masken getragen werden. Zudem gelten auch in Österreich die 3G-Regeln - sowohl in der Gastronomie, als auch bei der Beherbergung und in den Seilbahnen.

Ab Warnstufe 2 (gilt, sobald die Zahl belegter Intensivbetten 7 Tage über 300 liegt) gilt statt 3G dann 2G bei Après-Ski-Veranstaltungen.

Italien, Schweiz, Frankreich und Tschechien

In den anderen Alpen-Anrainer-Staaten sind die Corona-Regeln bisher weniger klar. In Frankreich, der Schweiz und Italien werden wohl die allgemeinen 3G-Regeln gelten - sowohl bei Übernachtungen, der Gastronomie als auch an den Seilbahnen. In Italien sollen laut pnp demnach auch die Kapazitäten der Lifte auf 80 Prozent beschränkt werden und eine Maskenpflicht gelten, in der Schweiz gilt laut ADAC ebenfalls eine Maskenpflicht an Liften. Für Frankreich sind hingegen noch keine weiteren Details bekannt gegeben worden.

3G-Regeln und verstärkte Hygienemaßnahmen sollen auch in Tschechien Ansteckungen in den Skigebieten verhindern. Einreisende aus Deutschland müssen laut pnp ein Meldeformular ausfüllen.