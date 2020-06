Dexamethason kaufen: So kommen Sie an das Corona-Medikament

Die WHO meldet einen Durchbruch in der Behandlung von Corona-Patienten: Das Medikament Dexamethason soll bei schweren Covid-19-Erkrankungen helfen können. Wir erklären Ihnen, wie Dexamethason wirkt und wo Sie es kaufen oder online bestellen können.

Dexamethason scheint das erste Medikament gegen das Coronavirus zu sein, das wirklich Menschenleben rettet. Besonders schwer Erkrankte könnten von dem Medikament profitieren. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation sprach von "großartigen Neuigkeiten". Wir verraten Ihnen alles um das neue Medikament und wo Sie Dexamethason kaufen können.

Dexamethason: Das sollten Sie wissen

Dexamethason ist kein neues Medikament. Es handelt sich dabei um einen Wirkstoff, der bereits seit 50 Jahren gegen verschiedene Krankheiten eingesetzt wird und gegen überschießende Entzündungsreaktionen wirkt. Bei einer schweren Corona-Erkrankung kommt es zu einer Überreaktion des Körpers und des Immunsystems, bei welcher der Körper Zykotine ausschüttet. Diese Zykotine sollen eigentlich Zellen abtöten, die von Covid-19 infiziert sind. Bei einer Überreaktion schüttet der Körper allerdings zu viele und falsche Zykotine aus, die auch gesunde Zellen angreifen. Eine solche Überreaktion ist eine lebensgefährliche Notsituation, die Schäden können erheblich sein.

Auch interessant: Alle Infos zu Dexamethason. Den Analysen britischer Forscher zufolge könnte das Medikament entscheidend in der Bekämpfung von "Covid-19" sein.

An dieser Stelle setzt das Dexamethason, ein Kortikoid, an, da es das Immunsystem unterdrückt und so eine Überreaktion verhindert. An der Recovery-Studie der Universität Oxford nahmen mehr als 11.500 Menschen teil. Das Ergebnis ist sehr positiv: Bei schwer an Corona erkrankten Patienten sank die Sterblichkeit durch Dexamethason um ein Drittel. Eine besonders gute Nachricht ist, dass Dexamethason kostengünstig, verfügbar und sofort einsetzbar ist. Wir sagen Ihnen, wo Sie Dexamethason kaufen können.

Dexamethason hat bei milden Krankheitsverläufen keine Wirkung. Bei besonders schwer Erkrankten kann das Medikament allerdings Leben retten. So kommen Sie an das neue Corona-Medikament.

Dexamethason online bestellen

Dexamethason ist verfügbar, sofort einsetzbar und vor allem kostengünstig: In der Shop-Apotheke erhalten Sie 50 Tabletten des Corona-Medikaments schon ab 5,00 Euro*. Eine Packung mit 100 Tabletten erhalten Sie dort schon für 7,93 Euro*. Bei der Online-Apotheke müssen Sie nach Ihrer Bestellung im Internet das Rezept per Post an die angegebene Adresse senden. Der Versand ist hierbei für Sie kostenfrei. Sie können hierfür entweder den kostenfreien Freiumschlag der Shop-Apotheke benutzen oder einen eigenen Umschlag. Im zweiten Fall werden Ihnen die Versandkosten erstattet.

Dexamethason kaufen ohne Rezept

Die häufigste Frage bei Google ist, wie man Dexamethason ohne Rezept kaufen kann. Da es sich bei Dexamethason um ein rezeptpflichtiges Medikament handelt, ist es nur gegen Vorlage eines Originalrezeptes erhältlich. Ohne Rezept ist das Kortikoid nicht verfügbar. Um ein Rezept zu bekommen, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt. Dexamethason ist natürlich auch in Ihrer Apotheke um die Ecke erhältlich.

Von einer Euphorie bezüglich Dexamethason sei jedoch abgeraten: Bisher sind die dazugehörigen Studien noch nicht veröffentlicht. Garantien auf Erfolg können zum jetzigen Zeitpunkt dementsprechend noch nicht gegeben werden.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.